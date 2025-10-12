जब मेरा नाम आएगा, तभी जाऊंगा… रवि किशन ने जीता फिल्मफेयर अवॉर्ड, 'लापता लेडीज’ में शानदार अभिनय के लिए मिला सम्मान

Ravi Kishan received Filmfare Award: गोरखपुर के सांसद और मशहूर अभिनेता रवि किशन शुक्ला ने एक बार फिर अपने शानदार अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से देशभर में गोरखपुर का नाम रोशन किया है. गुजरात में आयोजित प्रतिष्ठित फिल्मफेयर अवार्ड समारोह में उन्हें फिल्म ‘लापता लेडीज’ में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

यह क्षण रवि किशन के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि 33 वर्षों के लंबे अभिनय सफर के बाद उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड अपने नाम किया. मंच पर अवार्ड ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि महादेव की कृपा, आप सभी लोगों के स्नेह, परिवार और विशेष रूप से पत्नी के सहयोग से यह सफलता मिली है. यह सम्मान मेरे दर्शकों, मेरे क्षेत्र और मेरे देश को समर्पित है.

रवि किशन ने इस मौके पर एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया. उन्होंने बताया कि इस फिल्म के लिए आमिर खान साहब ने भी ऑडिशन दिया था और वे इस रोल को खुद करना चाहते थे. उन्होंने तो अपने लिए वर्दी भी सिलवा ली थी, लेकिन किस्मत ने यह रोल रवि किशन को दे दिया.

उन्होंने कहा कि मैं 34 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में हूं, 750 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुका हूं, कई भाषाओं में अभिनय किया, लेकिन आज तक मुझे फिल्मफेयर का अवॉर्ड नहीं मिला था. मैं कभी मंच पर भी नहीं गया. लोग कहते थे चलो साथ में चलते हैं, लेकिन मैंने कहा था. जब मेरा नाम आएगा, तभी जाऊंगा… और वो दिन आज आ गया. भावुक होते हुए रवि किशन बोले कि जीवन में एक बार सूर्य उदय होता है… 33 साल का इंतज़ार आज पूरा हो गया.

इस दौरान उन्होंने बॉलिवुड के बादशाह शाहरुख खान की तारीफ भी की और कहा कि 104 डिग्री बुखार में भी शाहरुख जिस फुर्ती से काम कर रहे थे, वही ऊर्जा उन्हें आज इस मुकाम तक ले आई है. इस अवार्ड समारोह में देशभर के नामचीन कलाकार, निर्देशक और निर्माता मौजूद थे. ‘लापता लेडीज’ को दर्शकों और समीक्षकों से खूब सराहना मिली, और रवि किशन की दमदार अदायगी ने सभी का दिल जीत लिया.

