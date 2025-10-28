Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

सनातन और प्रभु श्रीराम का विरोध बर्दाश्त नहीं....रवि किशन ने खेसारी लाल यादव पर चलाए सियासी बाण

Gorakhpur News: बीजेपी सांसद रवि किशन गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र में नवनिर्मित नौकायन चौकी के उद्घाटन करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने खेसारी लाल यादव के बयानों पर पलटवार किया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:07 PM IST
Ravi Kishan And Khesari Lal Yadav
Ravi Kishan And Khesari Lal Yadav

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: भोजपुरी स्टार व गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने खेसारी लाल यादव के बयानों पर करारा पलटवार किया है. रवि किशन ने कहा कि जो कोई भी सनातन धर्म, प्रभु श्रीराम या मंदिर का विरोध करेगा, चाहे वह सगा भाई ही क्यों न हो, वह मेरे शब्दों के बाण से बच नहीं पाएगा. 

खेसारी लाल यादव के बयानों पर पलटवार 
बीजेपी सांसद रवि किशन गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र में नवनिर्मित नौकायन चौकी के उद्घाटन करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह चौकी इसलिए बनाई गई है ताकि किसी भी जिले से कोई अपराधी आकर यहां बदमाशी न कर सके. चौकी को सीसीटीवी और हथियारों से लैस किया गया है ताकि शहर की सुरक्षा और मजबूत की जा सके. 

बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी
बिहार चुनाव को लेकर भी रवि किशन ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी नीतीश बाबू लौटेंगे, और 14 नवंबर को ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी. उन्होंने कहा कि मां जानकी के आशीर्वाद से बिहार में आत्मनिर्भरता और विकास की नई गाथा लिखी जाएगी. इसी दौरान जब खेसारी लाल यादव के विवादित बयान पर सवाल पूछा गया तो रवि किशन ने दो टूक कहा, सनातन धर्म या श्रीराम के विरोध में अगर कोई बोलेगा चाहे वह कोई भी हो भाई हो या सगा भाई वह हमारे शब्दों के बाण से नहीं बचेगा. 

ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ 
उन्होंने कहा कि वे एक ब्राह्मण परिवार से हैं, जहां बचपन से ही पूजा-पाठ और मंदिर की घंटियों के बीच उनका जीवन बीता है. उनका कहना था हमारे पिता मंदिर बनने की प्रतीक्षा करते रहे. साधु-संतों ने इसके लिए बलिदान दिया और आज अगर कोई उस मंदिर पर सवाल उठाएगा, तो वह बख्शा नहीं जाएगा. विकास पर बात करते हुए रवि किशन ने कहा कि 2014 के बाद भारत बदला है गोरखपुर विकास की नजीर बन चुका है, और अब बात विकास की होनी चाहिए न कि सनातन पर विवाद की. 

