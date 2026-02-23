Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3119665
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

बलिया में प्रार्थना सभा पर छापा; 20 से ज्यादा लोग मिले,धर्मांतरण के आरोप से मचा हड़कंप

 Ballia News : बलिया में एक किराए के मकान में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी.  शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर छापेमारी की. छापे के दौरान मकान के अंदर 20 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद पाए गए.जानें आगे क्या हुआ......

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 23, 2026, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बलिया में प्रार्थना सभा पर छापा; 20 से ज्यादा लोग मिले,धर्मांतरण के आरोप से मचा हड़कंप

बलिया न्यूज/मनोज चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में कथित धर्मांतरण से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, सिकंदरपुर बाजार स्थित एक किराए के मकान में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी.  शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर छापेमारी की.  छापे के दौरान मकान के अंदर 20 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद पाए गए.  अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. 

आर्थिक प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का आरोप
सूत्रों के मुताबिक, शिकायतकर्ता बजरंग दल के जिला संयोजक प्रतीक राय ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से भोले-भाले हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर आर्थिक प्रलोभन दिया जा रहा था. उनका कहना है कि इस प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन की गतिविधियां संचालित की जा रही थीं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिहार के पटना निवासी जोसेफ थॉमस नामक व्यक्ति इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था और काफी समय से सक्रिय था.

छापे में धार्मिक पुस्तकें और दस्तावेज बरामद
पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तकें और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं.सभी कागजातों को जब्त कर लिया गया है.मौके से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने कहा; जांच के बाद होगी कार्रवाई
सिकंदरपुर थाना पुलिस का कहना है कि फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि प्रार्थना सभा केवल धार्मिक आयोजन था या इसके पीछे जबरन अथवा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी. जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है. पुलिस ने एहतियातन इलाके में निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें.

यह भी पढ़ें : यौन शोषण के आरोपों से घिरे अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार, बचने के लिए हाईकोर्ट में देंगे जमानत अर्जी!

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

ballia news

Trending news

ballia news
बलिया में प्रार्थना सभा पर छापा;20 से ज्यादा लोग मिले,धर्मांतरण के आरोप से मचा हड़कप
Chandauli News
रक्षा मंत्री के पैतृक क्षेत्र को मिली सौगात, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा बस स्टेशन
prayagraj news
यौन शोषण के आरोपों से घिरे अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तारी का डर, पहुंचेंगे हाईकोर्ट!
CM Yogi letter to the people in UP
'CM योगी की पाती' 9 साल में बदला यूपी का चेहरा; टॉप-3 राज्यों में शामिल होने का दावा
Bareilly News
बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, बीच सड़क खड़े पेड़ से टकराई कार, मासूम सहित 3 की मौत
Lucknow University
लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाल बारादरी में 'नमाज गेट' सील, छात्रों ने खुले में पढ़ी नमाज
Uttarakhand news
टिहरी में मलबे की चपेट में ट्रक, दबने से ड्राइवर की गई जान,पिथौरागढ़ में दो की मौत
uttarakhand weather update
सोमवार को मौसम का यू-टर्न, इन 5 जिलों में बर्फबारी, फिर पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड!
up breaking news
UP Breaking News Live: सिंगापुर दौरे पर CM योगी, संभल के नेजा मेले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Hapur News
हापुड़ में दिखा आग का तांडव! धौलाना औद्योगिक क्षेत्र में धधक उठीं दो फैक्ट्रियां