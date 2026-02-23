बलिया में प्रार्थना सभा पर छापा; 20 से ज्यादा लोग मिले,धर्मांतरण के आरोप से मचा हड़कंप

बलिया न्यूज/मनोज चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में कथित धर्मांतरण से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, सिकंदरपुर बाजार स्थित एक किराए के मकान में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर छापेमारी की. छापे के दौरान मकान के अंदर 20 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद पाए गए. अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

आर्थिक प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का आरोप

सूत्रों के मुताबिक, शिकायतकर्ता बजरंग दल के जिला संयोजक प्रतीक राय ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से भोले-भाले हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर आर्थिक प्रलोभन दिया जा रहा था. उनका कहना है कि इस प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन की गतिविधियां संचालित की जा रही थीं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिहार के पटना निवासी जोसेफ थॉमस नामक व्यक्ति इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था और काफी समय से सक्रिय था.

छापे में धार्मिक पुस्तकें और दस्तावेज बरामद

पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तकें और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं.सभी कागजातों को जब्त कर लिया गया है.मौके से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

पुलिस ने कहा; जांच के बाद होगी कार्रवाई

सिकंदरपुर थाना पुलिस का कहना है कि फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि प्रार्थना सभा केवल धार्मिक आयोजन था या इसके पीछे जबरन अथवा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी. जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है. पुलिस ने एहतियातन इलाके में निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें.

