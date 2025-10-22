गोरखपुर में दिखा रफ्तार का कहर, भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत,चार घायल

Gorakhpur Accident News: गोरखपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर दिखाई दिया जब बीती देर रात पीपीगंज फोरलेन पर तीन वाहनों की हुई भीषण टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा इतना भीषण था कि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार की रात करीब दस बजे नयनसर टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ.

पिकअप से टकराई कार

बताया जा रहा है कि पीपीगंज कस्बा निवासी स्वर्ण व्यवसायी जयप्रकाश उर्फ गूंज वर्मा के पुत्र 22 वर्षीय आदर्श वर्मा और भगवानपुर निवासी 22 वर्षीय रोहन कनौजिया अपने दो साथियों राहत और सुभांग तिवारी के साथ कार से गोरखपुर से लौट रहे थे. जैसे ही गाड़ी नयनसर टोल के पास पहुंची पीछे से आ रही एक अन्य कार ने ओवरटेक करने के दौरान अचानक कट मार दिया, जिससे सामने से आ रही पिकअप से जोरदार टक्कर हो गई.

दो की मौत, चार लोग घायल

टक्कर में दो लग्जरी कार व पिकप सहित तीनों वाहन सड़क पर पलट गए. हादसे में कार सवार आदर्श वर्मा और रोहन कनौजिया की मौके पर ही मौत हो गई जबकि राहत, सुभांग तिवारी, डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह और पिकअप चालक डिंपल गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को पुलिस ने तत्काल गोरखपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया. मृतकों के घरों में कोहराम मचा है.

दर्दनाक हादसे से दहला इलाका

बताया जा रहा है कि आदर्श वर्मा की दो माह पहले ही सगाई हुई थी और जल्द शादी तय थी. हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में मातम पसर गया.पीपीगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है. पुलिस ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर विधिक कार्रवाई की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है.