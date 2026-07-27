संतकबीरनगर में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने ली एक ही परिवार के चार लोगों की जान, घर के बाहर बैठे थे सभी

भीषण गर्मी के कारण बैठे थे घर के बाहर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार की सुबह खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के कुर्थिया गांव के पास स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक मकान बना हुआ है. भीषण गर्मी और उमस से बेहाल होकर मकान मालिक लालजी अपनी पत्नी ज्ञानमती और दो छोटे बच्चों के साथ घर के बाहर चारपाई बिछाकर बैठे हुए थे. तभी खलीलाबाद की तरफ से बस्ती की ओर जा रहा एक अनियंत्रित ट्रक अचानक अपनी दिशा से भटक गया और सड़क से नीचे उतरकर सीधे उस मकान के सामने आ पहुंचा.