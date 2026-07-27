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संतकबीरनगर में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने ली एक ही परिवार के चार लोगों की जान, घर के बाहर बैठे थे सभी

Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर जनपद के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 28) पर सोमवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने घर के बाहर चारपाई पर बैठे एक ही परिवार के चार सदस्यों को कुचल दिया.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 27, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:44 AM IST
संतकबीरनगर में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने ली एक ही परिवार के चार लोगों की जान, घर के बाहर बैठे थे सभी

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