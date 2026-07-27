संतकबीरनगर में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने ली एक ही परिवार के चार लोगों की जान, घर के बाहर बैठे थे सभी

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संतकबीरनगर न्यूज/नीरज त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जनपद के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 28) पर सोमवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने घर के बाहर चारपाई पर बैठे एक ही परिवार के चार सदस्यों को कुचल दिया. इस भीषण हादसे में पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
भीषण गर्मी के कारण बैठे थे घर के बाहर
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार की सुबह खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के कुर्थिया गांव के पास स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक मकान बना हुआ है. भीषण गर्मी और उमस से बेहाल होकर मकान मालिक लालजी अपनी पत्नी ज्ञानमती और दो छोटे बच्चों के साथ घर के बाहर चारपाई बिछाकर बैठे हुए थे. तभी खलीलाबाद की तरफ से बस्ती की ओर जा रहा एक अनियंत्रित ट्रक अचानक अपनी दिशा से भटक गया और सड़क से नीचे उतरकर सीधे उस मकान के सामने आ पहुंचा.
एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर मौत
ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह घर के बाहर बैठे चारों लोगों को अपनी चपेट में लेते हुए कुचलता चला गया. इस दर्दनाक हादसे में लालजी (55 वर्ष), उनकी पत्नी ज्ञानमती (50 वर्ष), 10 वर्षीय पुत्र आदर्श और 8 वर्षीय पुत्र सत्यम की मौके पर ही मौत हो गई. एक ही परिवार के चार सदस्यों की एक साथ मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.
प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा
घटना के तुरंत बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही कांटे चौकी की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. हालात की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी, क्षेत्राधिकारी (CO) और कोतवाली प्रभारी भी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए.
अधिकारियों की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और ट्रक के पहियों व मलबे में फंसे चारों शवों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया. पुलिस ने चारों शवों को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.
पुलिस की आगे की कार्रवाई
घटना के बाद से आरोपी ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. इस हृदय विदारक घटना के बाद कुर्थिया गांव और आसपास के इलाकों में मातम पसरा हुआ है, और हर कोई इस भयानक हादसे की निंदा कर रहा है.