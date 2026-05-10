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60 साल बाद बनी सड़क पहली बारिश में टूटी, बलरामपुर में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

 Balrampur News: बलरामपुर में विकास की उम्मीदें पहली ही बारिश में टूटती नजर आ रही हैं. करीब 60 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद गांव में बना खड़ंजा महज दो महीने के भीतर ही जगह-जगह टूटने लगा है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 10, 2026, 03:33 PM IST
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60 साल बाद बनी सड़क पहली बारिश में टूटी, बलरामपुर में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

बलरामपुर न्यूज/पवन कुमार तिवारी : उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के पचपेड़वा ब्लॉक स्थित रजडेरवा थारू गांव में विकास की उम्मीदें पहली ही बारिश में टूटती नजर आ रही हैं. करीब 60 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद गांव में बना खड़ंजा महज दो महीने के भीतर ही जगह-जगह टूटने लगा है.  सड़क धंस गई है, पुलिया बाहर निकलने लगी है और मिट्टी बहकर किनारों पर जमा हो गई है.  ग्रामीणों का कहना है कि अगर पहली बारिश में ही सड़क की यह हालत हो गई, तो बरसात के चरम मौसम में गांव का संपर्क पूरी तरह टूट सकता है. 

नेपाल सीमा के पास बसे गांव तक पहुंचना आज भी चुनौती
रजडेरवा थारू गांव जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर नेपाल सीमा के नजदीक स्थित है.  गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद खराब है। गांव की स्थिति देखने पहुंची मीडिया टीम को करीब दो किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि रास्ता इतना खराब था कि बाइक तक नहीं जा सकी.  गांव से आधा किलोमीटर पहले एक पहाड़ी नाला पड़ता है, जिसे पार करने के लिए लोगों को पानी में उतरना पड़ता है. ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में यही नाला गांव को बाहरी दुनिया से काट देता है. 

वर्षों की मांग के बाद बनी थी सड़क
ग्रामीणों के अनुसार सड़क निर्माण के लिए वर्षों तक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाए गए. दिसंबर महीने में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी भी गांव पहुंचे थे.  अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ श्रमदान किया और जल्द सड़क निर्माण का भरोसा दिया था.  इसके बाद गांव में खड़ंजा बनाया गया तो लोगों को उम्मीद जगी कि अब उनकी परेशानियां कम होंगी, लेकिन दो महीने बाद ही सड़क की हालत खराब होने लगी. 

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मरीजों और स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी
ग्रामीण राम जियावन थारू ने बताया कि गांव में पहली बार ऐसा रास्ता बना था, लेकिन पहली बारिश में ही उखड़ गया.  उन्होंने कहा कि बरसात शुरू होने पर गांव से निकलना मुश्किल हो जाएगा.  गांव की महिलाओं ने बताया कि सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में होती है.  एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए कई बार मरीजों को चारपाई पर लादकर बाहर तक ले जाना पड़ता है.  बारिश के मौसम में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है, क्योंकि स्कूल तक पहुंचना कठिन हो जाता है. 

घटिया निर्माण का आरोप, जांच की मांग
ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में लापरवाही और मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है.  उनका कहना है कि मिट्टी पाटकर जल्दबाजी में काम पूरा कर दिया गया और पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई। इसी वजह से सड़क पहली बारिश में ही धंसने लगी.  अब गांव वालों ने जिला प्रशासन से सड़क निर्माण की जांच कराकर दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क उनके लिए केवल विकास का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है. 

 

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