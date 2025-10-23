गोंडा में भीषण सड़क हादसा! रोडवेज बस और कार आमने-सामने टकराई, दो लोगों की दर्दनाक मौत

Gonda News: उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ. यहां रोडवेज बस और कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसे के कारण मौके पर अफरा-तफरी मच गई और दो लोगों की दर्दनाक मौत की खबर ने झकझोर कर रख दिया है. जानकारी के अनुसार, मृतक पुरुष का दाहिना हाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जबकि पीछे सीट पर बैठी महिला भीषण टक्कर में जीवन की अंतिम सांस ले गई.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, हादसे में कार सवार तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इटियाथोक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है और चिकित्सक लगातार उनका इलाज कर रहे हैं. मौके पर इटियाथोक थाने की पुलिस पहुंच गई और मृतक पुरुष और महिला के शव को वाहन से निकालने के प्रयास में लगी हुई है. दोनों शव वाहन में फंसे हुए थे, जिसे निकालने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि मृतकों और घायलों का नाम और पता अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जल्द ही इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.

हादसे का कारण और जांच

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार बलरामपुर से गोंडा की ओर आ रही थी, जबकि रोडवेज बस गोंडा से बलरामपुर की ओर जा रही थी. इसी दौरान दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हुई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र को घेर लिया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी है.हादसे के बाद गिलौली बाजार और परसोहिया मोड़ पर यातायात प्रभावित हुआ. पुलिस लोगों से सुरक्षित मार्ग अपनाने और इस क्षेत्र में सावधानी बरतने की अपील कर रही है. स्थानीय प्रशासन और यातायात पुलिस भी राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग कर रही है.

