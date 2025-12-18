Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

‘सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों का क्या बिगड़ जाएगा?...' RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान से सियासी हलचल

Dattatreya Hosabale on Surya Namaskar: गोरखपुर में आयोजित हिंदू सम्मेलन के दौरान RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के सूर्य नमस्कार और प्राणायाम पर दिए गए बयान ने राजनीतिक और धार्मिक बहस को तेज कर दिया है. विपक्षी दलों और मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 18, 2025, 02:10 PM IST
‘सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों का क्या बिगड़ जाएगा?...' RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान से सियासी हलचल

RSS Dattatreya Hosabale on Surya Namaskar:  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने बुधवार को गोरखपुर के खोराबार मैदान में आयोजित ‘हिंदू सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए कहा कि सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को संकीर्ण धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम भी पर्यावरण की दृष्टि से नदियों और पेड़ों की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें या प्राणायाम करें तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? 

सूर्य नमस्कार से कोई नुकसान नहीं होता 
होसबाले ने कहा कि प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है और ये प्रथाएं किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि RSS किसी समुदाय को अपना दुश्मन नहीं मानता और समाज व राष्ट्र के कल्याण के लिए समावेशिता में विश्वास करता है. बता दें कि इस दौरान यह भी कहा कि हम यह नहीं कहते कि कोई अपनी पूजा या नमाज छोड़ दे. सूर्य नमस्कार एक वैज्ञानिक और स्वास्थ्य-उन्मुख अभ्यास है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता. 

संस्कृति और राष्ट्र निर्माण पर जोर 
होसबाले ने भारतीय संस्कृति को सह-अस्तित्व और प्रकृति के प्रति सम्मान से जुड़ा बताते हुए कहा कि पूजा के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म जीवन जीने की कला है. उन्होंने ‘हिंदू-हिंदुत्व’, ‘राष्ट्र-राष्ट्रीयता’ और ‘भारत-भारतीयता’ जैसे विषयों पर बोलते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण चरित्र निर्माण से संभव है. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि योग आज पूरी दुनिया अपना रही है.

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर नमाज को भी योग का रूप माना जाए, तो क्या RSS नेता नमाज अदा करना पसंद करेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति का अधिकार है, यह तय करना कि कौन क्या करेगा, किसी और का काम नहीं. 

धार्मिक प्रतिक्रिया
मौलाना साजिद रशीदी ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करने में कोई बुराई नहीं है, तो आप भी हमारे साथ नमाज पढ़िए. नमाज़ भी एक तरह की एक्सरसाइज है.  RSS महासचिव के बयान ने एक बार फिर धर्म, संस्कृति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर बहस छेड़ दी है. जहां संघ इसे सांस्कृतिक और स्वास्थ्य से जुड़ा विषय बता रहा है, वहीं विपक्ष और धर्मगुरु इसे धार्मिक आजादी से जोड़कर देख रहे हैं. 

