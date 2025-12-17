मुस्लिम सूर्य नमस्कार करें तो क्या बिगड़ जाएगा? RSS सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बड़ा बयान

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. हिंदू सम्मेलन के मंच से मुसलमानों को लेकर दिया गया उनका बयान अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. आखिर RSS नेता ने ऐसा क्या कहा कि जो वायरल हो गया?. आइए जानते हैं.

गोरखपुर में बोले RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले

दरअसल, गोरखपुर के खोराबार स्थित खेल मैदान में आयोजित हिंदू सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले पहुंचे थे. इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए होसबाले ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि अगर मुसलमान पर्यावरण संरक्षण के लिए नदी, वृक्ष और सूर्य की पूजा करें या सूर्य नमस्कार करें, तो उनका क्या बिगड़ जाएगा?. उन्होंने कहा की मुस्लिम भाई अगर सूर्य नमस्कार कर लें, नदी और वृक्ष की पूजा करें तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा.

धार्मिक पहचान खत्म नहीं होती

RSS नेता ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म प्रकृति पूजक है और अगर कोई नदी, धरती या वृक्ष की पूजा करता है तो इससे उसकी धार्मिक पहचान खत्म नहीं होती. उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाइयों का क्या जाएगा अगर सूर्य नमस्कार कर लें?. पर्यावरण की दृष्टि से अगर नदी और वृक्ष की पूजा करें तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा. अपने बयान को मजबूत करने के लिए दत्तात्रेय होसबाले ने अंतरराष्ट्रीय उदाहरण भी गिनाए. उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश में मंदिर निर्माण के लिए जमीन दी गई है. वहीं, रूस में चर्च से जुड़े लोगों ने मंदिर निर्माण में सहयोग किया.

फूट डालो और राज करो का जिक्र किया

उन्होंने ब्रिटिश काल की फूट डालो और राज करो” नीति का जिक्र करते हुए कहा कि अब देश को एकजुट होने की जरूरत है. RSS सरकार्यवाह ने मंच से नारा देते हुए कहा कि “हिंदू जागेगा तो विश्व जागेगा, मानव का विश्वास जागेगा. फिलहाल RSS के शीर्ष नेता का ये बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक तेज बहस को जन्म दे चुका है. अब देखना होगा कि इस बयान पर विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है?.

