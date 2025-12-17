Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3044696
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

मुस्लिम सूर्य नमस्कार करें तो क्या बिगड़ जाएगा? RSS सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बड़ा बयान

Gorakhpur News: गोरखपुर के खोराबार स्थित खेल मैदान में आयोजित हिंदू सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले पहुंचे थे. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 17, 2025, 11:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुस्लिम सूर्य नमस्कार करें तो क्या बिगड़ जाएगा? RSS सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बड़ा बयान

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. हिंदू सम्मेलन के मंच से मुसलमानों को लेकर दिया गया उनका बयान अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. आखिर RSS नेता ने ऐसा क्या कहा कि जो वायरल हो गया?. आइए जानते हैं.

गोरखपुर में बोले RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले
दरअसल, गोरखपुर के खोराबार स्थित खेल मैदान में आयोजित हिंदू सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले पहुंचे थे. इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए होसबाले ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि अगर मुसलमान पर्यावरण संरक्षण के लिए नदी, वृक्ष और सूर्य की पूजा करें या सूर्य नमस्कार करें, तो उनका क्या बिगड़ जाएगा?. उन्होंने कहा की मुस्लिम भाई अगर सूर्य नमस्कार कर लें, नदी और वृक्ष की पूजा करें तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा. 

धार्मिक पहचान खत्म नहीं होती
RSS नेता ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म प्रकृति पूजक है और अगर कोई नदी, धरती या वृक्ष की पूजा करता है तो इससे उसकी धार्मिक पहचान खत्म नहीं होती. उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाइयों का क्या जाएगा अगर सूर्य नमस्कार कर लें?. पर्यावरण की दृष्टि से अगर नदी और वृक्ष की पूजा करें तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा. अपने बयान को मजबूत करने के लिए दत्तात्रेय होसबाले ने अंतरराष्ट्रीय उदाहरण भी गिनाए. उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश में मंदिर निर्माण के लिए जमीन दी गई है. वहीं, रूस में चर्च से जुड़े लोगों ने मंदिर निर्माण में सहयोग किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

फूट डालो और राज करो का जिक्र किया 
उन्होंने ब्रिटिश काल की फूट डालो और राज करो” नीति का जिक्र करते हुए कहा कि अब देश को एकजुट होने की जरूरत है. RSS सरकार्यवाह ने मंच से नारा देते हुए कहा कि “हिंदू जागेगा तो विश्व जागेगा, मानव का विश्वास जागेगा. फिलहाल RSS के शीर्ष नेता का ये बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक तेज बहस को जन्म दे चुका है. अब देखना होगा कि इस बयान पर विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है?. 

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में बड़े कारोबारी पर बड़ा एक्शन, IT की कई टीमों ने अलग-अलग ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी, मचा हड़कंप

यह भी पढ़ें : घुघुलीमहराजगंज नई रेल लाइन को रफ्तार, 52 गांवों से जमीन अधिग्रहण, किसानों की कटी चांदी!

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

IND vs SA 4th T20 Match
Ind vs SA 4th T20 मैच रद्द, अत्याधिक कोहरा और AQI के चलते नहीं हो सका चौथा टी20
kanpur latest news
यूपी के इस शहर में 1240 बोरी भुना चना जब्त, कैंसर वाले कैमिकल से रंगे होने की आशंका
Lucknow latest news
ठंड और बढ़ते कोहरे के चलते लखनऊ प्रशासन का बड़ा फैसला, सभी स्कूलों का समय बदला
Lucknow news
कौन है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष? पूर्व डीजीपी काे सौंपी जिम्मेदारी
luckow latest news
अब गांव में भी हो सकेगी सिविल सर्विसेज की तैयारी, योगी सरकार का युवाओं को तोहफा
Yamuna Expressway accident
कोहरा, मानवीय चूक या तकनीकी खराबी?....यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे की जांच शुरू
balrampur news
आयुष्मान कार्ड बना ठगी का हथियार,बलरामपुर में बुजुर्ग की 25 लाख की जमीन 25 हजार ली
Lucknow latest news
अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत तक... प्रेरणा स्थल में दिखेगा दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन
Vasant Kunj Prerna Sthal
1952 की हार से प्रधानमंत्री तक..अटल जी की पूरी यात्रा दिखाएगा राष्ट्र प्रेरणा स्थल
Rashtra Prerna Sthal Lucknow
कांग्रेस छोड़ RSS से जुड़े, जनसंघ की रखी नींव...काैन थे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी?