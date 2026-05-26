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यूपी का यह जिला बनेगा रोइंग ट्रेनिंग का इंटरनेशनल हब, उभरते खिलाड़ियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

Gorakhpur Ramgarh Taal: उत्तर प्रदेश का गोरखपुर अब खेल जगत में नई पहचान बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. रामगढ़ताल और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगातार राष्ट्रीय स्तर की रोइंग प्रतियोगिताओं की सफलता के बाद अब यहां स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया यानी ‘साई’ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की तैयारी शुरू हो गई है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 26, 2026, 09:16 PM IST
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गोरखपुर रामगढ़ ताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
गोरखपुर रामगढ़ ताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के रामगढ़ताल स्थित वर्ल्ड क्लास वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रोइंग स्पोर्ट्स के लिए ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है. स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया और रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहल पर यह सेंटर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद खेल विभाग और गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं. अगर यह सेंटर शुरू होता है तो गोरखपुर देश के बड़े रोइंग ट्रेनिंग हब के रूप में उभरेगा और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं यहीं मिल सकेंगी. 

बीते तीन वर्षों में रामगढ़ताल राष्ट्रीय रोइंग प्रतियोगिताओं का पसंदीदा केंद्र बनकर उभरा है. यहां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स समेत चार बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन हो चुका है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई प्रतियोगिताओं के फाइनल मुकाबलों और पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हो चुके हैं. मुख्यमंत्री का मानना है कि वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने के बाद रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्ट्स का बड़ा हब बनने की पूरी संभावना है. 

रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने बताया
रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एम. बालाजी मरडप्पा ने गोरखपुर को रोइंग के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए ‘फर्स्ट चॉइस’ बताया है. उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ताल का कायाकल्प कर और विश्वस्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाकर प्रदेश में रोइंग खेल को नई दिशा दी है. 

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हाल ही में जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के दौरान रोइंग फेडरेशन और यूपी रोइंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मांग की थी. इसके बाद खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, खेल विभाग के सचिव सुहास एलवाई, खेल निदेशक डॉ. आरपी सिंह, जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल और रोइंग फेडरेशन के अधिकारियों ने वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण कर जरूरी मानकों पर मंथन किया.

जीडीए भी करेगा सहयोग
जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए जितनी भी स्पेस और सुविधाओं की जरूरत होगी, जैसे जिम्नेजियम, कैफेटेरिया, डॉक्टर्स रूम, डॉरमेट्री आदि, उन्हें मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा. जीडीए पूरी तत्परता से अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है.

साई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू होने के बाद खिलाड़ियों को गोरखपुर में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग मिल सकेगी. यूपी रोइंग एसोसिएशन के सचिव सुधीर शर्मा के मुताबिक यहां साई की ओर से अनुभवी और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोच तैनात किए जाएंगे, जो खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां सिखाएंगे. इससे पूर्वांचल के खिलाड़ियों को बड़ा फायदा मिलेगा और उन्हें ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा. 

रामगढ़ ताल में अब कई प्रतियोगिता और चैंपियनशिप हो चुकी हैं.

- मई 2023 – खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की रोइंग प्रतियोगिता
- अक्टूबर 2024 – सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप

- मार्च-अप्रैल 2026 – एशियाड तैयारी हेतु राष्ट्रीय महिला टीम का प्रशिक्षण शिविर
- 12 से 16 मई – अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग

- 17 से 21 मई – 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप।

लगातार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी और अब साई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तैयारी ने यह साफ कर दिया है कि गोरखपुर आने वाले समय में देश के बड़े वाटर स्पोर्ट्स और रोइंग केंद्र के रूप में अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है. 

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