संतकबीरनगर: पोखरे में डूबने से 16 वर्षीय किशोर की मौत, गांव में पसरा मातम

Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले के बेलहर कला थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. यहां शुक्रवार को एक 16 वर्षीय किशोर की पोखरे में डूबने से असामयिक मौत हो गई. इस घटना ने न केवल पीड़ित परिवार को झकझोर कर रख दिया है
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संन्तकबीरनगर न्यूज/नीरज त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले के बेलहर कला थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. यहां शुक्रवार को एक 16 वर्षीय किशोर की पोखरे में डूबने से असामयिक मौत हो गई. इस घटना ने न केवल पीड़ित परिवार को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.
जानें क्या है पूरा मामला ?
मिली जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत बेलहर कला निवासी 16 वर्षीय मोहम्मद अरशाद दोपहर के समय घर से निकला था. वह गांव के समीप स्थित एक पोखरे पर नहाने गया था. नहाते समय वह अनियंत्रित होकर गहरे पानी में चला गया। अरशाद को डूबता देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया और उसे बचाने के लिए तत्काल पानी में छलांग लगाई. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह अचेत हो चुका था.
अस्पताल में चिकित्सकों ने घोषित किया मृत
परिजन और ग्रामीण तुरंत किशोर को लेकर नजदीकी बेलहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचे. वहां मौजूद चिकित्सकों ने अरशाद का गहन परीक्षण किया, लेकिन तब तक उसकी सांसे थम चुकी थीं. डॉक्टरों ने उसे 'मृत' घोषित कर दिया। किशोर की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही गांव में मातम पसर गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण शोक व्यक्त करने के लिए पीड़ित परिवार के घर एकत्रित हो गए.
पुलिस की कार्रवाई
घटना की सूचना पाकर बेलहर कला थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति का जायजा लेने के बाद किशोर के शव को कब्जे में ले लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया. पुलिस के अनुसार, मामला डूबने से मौत का प्रतीत हो रहा है. थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. वर्तमान में पुलिस पूरे मामले की गहनता से जाँच कर रही है।
प्रशासन और अभिभावकों के लिए चेतावनी
यह घटना उन सभी परिवारों के लिए एक गंभीर चेतावनी है, जिनके बच्चे अक्सर जलाशयों या पोखरों में नहाने जाते हैं. भीषण गर्मी के इस मौसम में खुले जलाशयों का जलस्तर और गहराई का अंदाजा लगाना बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. प्रशासन ने भी अपील की है कि अभिभावक अपने बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ही नहाने के लिए भेजें और बच्चों को अकेले गहरे जलाशयों के पास जाने से रोकें. इस हृदयविदारक घटना से पूरा इलाका स्तब्ध है.