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सावन के पहले सोमवार को माहौल बिगाड़ने की कोशिश, संतकबीरनगर में दो मंदिरों में शिवलिंग खंडित किए

Sant Kabir Nagar News: सावन के पहले सोमवार को धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र में अराजकतत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की. अराजकतत्वों ने दो मंदिरों से शिवलिंग को खंडित कर दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 03, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:15 PM IST
सावन के पहले सोमवार को माहौल बिगाड़ने की कोशिश, संतकबीरनगर में दो मंदिरों में शिवलिंग खंडित किए

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