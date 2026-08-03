सावन के पहले सोमवार को माहौल बिगाड़ने की कोशिश, संतकबीरनगर में दो मंदिरों में शिवलिंग खंडित किए

पुलिस प्रशासन ने दोबारा स्थापित करवाई मूर्ति

मामले की सूचना पर मौके पर पहुंचे एएसपी सुशील कुमार सिंह ने घटना की जानकारी ली और स्थानीय लोगों की मदद से मंदिर में मूर्ति को दोबारा स्थापित करवाया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के मदद से आरोपी की तलाश कर रही है. सनातन धर्म प्रचार समिति धर्मसिंहवा के अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी व विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए अराजकतत्त्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है. फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर घटना को अंजाम देने वाले अराजकतत्त्वों की सीसीटीवी और सर्विलांस टीम की मदद से तलाश में जुटी है. एएसपी सुशील कुमार सिंह का कहना है कि इस मामले में अराजकतत्त्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की जाएगी .