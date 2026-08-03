सावन के पहले सोमवार को माहौल बिगाड़ने की कोशिश, संतकबीरनगर में दो मंदिरों में शिवलिंग खंडित किए

राज्य चुनें
नीरज त्रिपाठी/संतकबीरनगर: यूपी के संतकबीरनगर में अराजकतत्त्वों ने धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के दो मंदिरों में शिवलिंग को खंडित कर दिया. साथ ही माता पार्वती की मूर्ति को उखाड़ कर पोखरे में फेंक दिया. हुनमान जी की भी मूर्ति को खंडित कर दिया. इससे इलाके में हड़कंप मच गया.
दो मंदिरों में मूर्तियां खंडित करने का मामला
सोमवार सुबह जैसे ही लोग धर्मसिंहवा कस्बे के पश्चिम मनसा पोखरे पर स्थित शिवालय पर जलाभिषेक के लिए पहुंचे तो मंदिर में स्थापित शिव और पार्वती की मूर्ति गायब थी. इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया, तो मूर्तियां पोखरे में मिलीं. घटना को लेकर स्थानीय लोगों और हिन्दू संगठनों ने रोष जताया है और अराजकतत्त्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की मांग की है.
सावन के पहले सोमवार को जल चढ़ाने पहुंचे थे लोग
क्षेत्र में मूर्ति खंडित करने की पहली घटना धर्म सिंहवा नगर पंचायत की है, जहां मंदिर में स्थापित शिवलिंग और माता पार्वती की प्रतिमा को बीती रात अराजकतत्त्वों ने खंडित कर दिया. दूसरी वारदात हरैया गांव के सिवान में स्थित समया मंदिर में हुई जहां अराजकतत्त्वों ने मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया. सोमवार की सुबह जब मामले की जानकारी लोगों को हुई इलाके में तनाव फैल गया. घटना को लेकर स्थानीय लोगों और हिन्दू संगठनों ने रोष जताया है और अराजकतत्त्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की मांग की है.
पुलिस प्रशासन ने दोबारा स्थापित करवाई मूर्ति
मामले की सूचना पर मौके पर पहुंचे एएसपी सुशील कुमार सिंह ने घटना की जानकारी ली और स्थानीय लोगों की मदद से मंदिर में मूर्ति को दोबारा स्थापित करवाया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के मदद से आरोपी की तलाश कर रही है. सनातन धर्म प्रचार समिति धर्मसिंहवा के अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी व विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए अराजकतत्त्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है. फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर घटना को अंजाम देने वाले अराजकतत्त्वों की सीसीटीवी और सर्विलांस टीम की मदद से तलाश में जुटी है. एएसपी सुशील कुमार सिंह का कहना है कि इस मामले में अराजकतत्त्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की जाएगी .
हिंदू संगठन ने की ये मांग
वहीं, हिंदू संगठन का कहना है कि सावन के पहले सोमवार को मंदिरों से मूर्ति को खंडित किया गया. यह सोची समझी साजिश के तहत की गई. हिंदू संगठन का कहना है कि सावन में हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है. अराजकतत्वों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की.