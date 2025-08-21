Sant kabir Nagar News: हाथ में शंख, गंदे पानी से स्नान… गड्ढों में तब्दील सड़क पर संतकबीरनगर में अनोखा प्रदर्शन, सड़क निर्माण की उठी मांग

Sant kabir Nagar News/नीरज त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के सन्तकबीरनगर जिले में सड़क निर्माण की मांग को लेकर लोगों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है. जहां पर लोगों ने वर्षों से बदहाल और गड्ढे में तब्दील हो चुकी पानी से भरी सड़क मे स्नान किया और शंख बजाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण की मांग की.

कहां का है मामला?

हाथ में शंख और गड्ढे में तब्दील हो चुकी सड़क में बैठकर स्नान करने की यह अनोखी तस्वीर जिले के खलीलाबाद नगर पालिका क्षेत्र के बिधियानी - तितौआ मार्ग की है. सड़क की इस महत्वपूर्ण सड़क की बदहाली का आलम यह है कि यह सड़क पिछले कई सालों से बदहाल है. लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. शहर की इस मुख्य सड़क पर रेलवे स्टेशन, पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों के ऑफिस सहित कई स्कूल हैं.

अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार

इस सड़क पर दिन रात लोगों का आना जाना लगा रहता है. लेकिन अब इस सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसके चलते राहगीरों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. बदहाल हो चुकी इस सड़क के निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक से गुहार लगाई लेकिन सड़क की बदहाली दूर नहीं हुई.

लोगों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी किया, लेकिन सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है. इस सड़क के निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने आज अनोखा प्रदर्शन करते हुए गड्ढे में तब्दील हो चुकी सड़क में बैठकर स्नान किया और जिम्मेदारों के कान तक आवाज पहुंचाने के लिए शंख बजाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क निर्माण की मांग की. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सड़क का निर्माण अगर नहीं कराया जाएगा तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

