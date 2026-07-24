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मंदिर दर्शन के बहाने बुलाया, फिर गला रेतकर राप्ती में फेंक दिया शव; 1 लाख के उधार के लिए सर्राफा कारोबारी की हत्या

Gorakhpur Sarafa Vyapari Murder: गोरखपुर के बेलीपार में 1 लाख रुपये के उधार के विवाद में सर्राफा कारोबारी रामलाल वर्मा की गला रेतकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 24, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:21 PM IST
मंदिर दर्शन के बहाने बुलाया, फिर गला रेतकर राप्ती में फेंक दिया शव; 1 लाख के उधार के लिए सर्राफा कारोबारी की हत्या
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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