मंदिर दर्शन के बहाने बुलाया, फिर गला रेतकर राप्ती में फेंक दिया शव; 1 लाख के उधार के लिए सर्राफा कारोबारी की हत्या

मलाव निवासी रामलाल वर्मा कौड़ीराम में परिवार के साथ रहते थे और मलाव चौराहे पर आभूषण व बर्तन की दुकान चलाते थे. 22 जुलाई की सुबह वह रोज की तरह दुकान के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम उनका शव कसिहार-मलाव बांध के पास राप्ती नदी में मिला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनके गले पर चाकू से छह वार किए गए थे और श्वास नली कटने से उनकी मौत हुई थी. उनके गले की सोने की चेन और अंगूठी भी गायब थी.