मंदिर दर्शन के बहाने बुलाया, फिर गला रेतकर राप्ती में फेंक दिया शव; 1 लाख के उधार के लिए सर्राफा कारोबारी की हत्या

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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र में 22 जुलाई को राप्ती नदी में मिले सर्राफा कारोबारी के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. जांच में सामने आया कि 70 वर्षीय सर्राफा कारोबारी रामलाल वर्मा की महज एक लाख रुपये के उधार के विवाद में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है.
मलाव निवासी रामलाल वर्मा कौड़ीराम में परिवार के साथ रहते थे और मलाव चौराहे पर आभूषण व बर्तन की दुकान चलाते थे. 22 जुलाई की सुबह वह रोज की तरह दुकान के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम उनका शव कसिहार-मलाव बांध के पास राप्ती नदी में मिला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनके गले पर चाकू से छह वार किए गए थे और श्वास नली कटने से उनकी मौत हुई थी. उनके गले की सोने की चेन और अंगूठी भी गायब थी.
मृतक के बेटे संजय वर्मा की तहरीर पर बेलीपार थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में रामलाल वर्मा सुबह करीब 10:40 बजे दो युवकों के साथ बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए. इसी आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची.
पूछताछ में मुख्य आरोपी प्रिंस पाण्डेय ने बताया कि उसने कुछ समय पहले बाइक खरीदने के लिए रामलाल वर्मा से एक लाख रुपये उधार लिए थे. रुपये वापस करने में असमर्थ होने और लगातार तकादा किए जाने से उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.
पुलिस के अनुसार, आरोपी रामलाल वर्मा को जान-पहचान का फायदा उठाकर बाइक पर बैठाकर कसिहार-मलाव बांध की ओर ले गए. रास्ते में मंदिर में दर्शन कराने का बहाना बनाकर बाइक रोकी गई. वहां एक आरोपी ने पीछे से उनके हाथ पकड़ लिए, जबकि दूसरे ने चाकू से गले पर ताबड़तोड़ छह वार कर दिए. मौके पर ही उनकी मौत हो गई. इसके बाद आरोपियों ने शव को राप्ती नदी में फेंक दिया और फरार हो गए.
जांच में सामने आया कि वारदात में कुल चार लोग शामिल थे, जिनमें तीन आपस में रिश्तेदार हैं. पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एसओजी, स्वाट, सर्विलांस और एंटी थेफ्ट सेल की मदद से मुख्य आरोपी प्रिंस पाण्डेय निवासी मलाव, अंशू दुबे निवासी बुधनापार (थाना सिकरीगंज) को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया. एक अन्य आरोपी अभी फरार है.
गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमे में बीएनएस की धारा 61(2), 238, 309(4) और 317(2) की बढ़ोतरी की गई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू, घटना में इस्तेमाल की गई बाइक, एक सोने की चेन, अंगूठी, लॉकेट और 6,595 रुपये नकद बरामद किए हैं. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की तलाश जारी है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.