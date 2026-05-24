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मां की आंखों के सामने उजड़ गई दुनिया, सरयू नदी में समाए दो मासूम

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले में सरयू नदी में दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. जरा सी असावधानी और नदी की गहराई ने दो मासूम जिंदगियां निगल लीं. अब गांव में सिर्फ सन्नाटा, चीखें और उन मासूम बच्चों की यादें बाकी हैं. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 24, 2026, 02:36 PM IST
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Gorakhpur Saryu River accident
Gorakhpur Saryu River accident

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले  में सरयू नदी एक बार फिर जानलेवा साबित हुई, जहां पर रविवार सुबह स्नान करने गए तीन बच्चे नदी के गहरे पानी में डूबने लगे. गांव के एक युवक ने बहादुरी दिखाते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर एक बच्ची की जान बचा ली, लेकिन सगे भाई-बहन की मौत हो गई. करीब दो घंटे की तलाश के बाद बच्ची का शव नदी से बाहर निकाला गया. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

कहां की है ये घटना?
गोला थाना क्षेत्र के ग्राम मेहड़ा स्थित सरयू नदी तट की बताई जा रही है. मेहड़ा मंदिर के पास स्नान करने गए तीन बच्चे अचानक नदी के गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. डूबने वालों में उरुवा क्षेत्र के उसरी गांव निवासी ओमकार के 11 वर्षीय पुत्र प्रिंस और 13 वर्षीय पुत्री शिवानी शामिल थे. दोनों अपनी मां विनिता के साथ लगभग एक सप्ताह पहले गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल मेहड़ा गांव आए थे. उनके साथ गांव की 16 वर्षीय माया भी नदी में स्नान करने गई थी.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 
जिस स्थान पर बच्चे स्नान कर रहे थे, वहां नदी की गहराई करीब 40 फीट से अधिक थी. अचानक तीनों बच्चे गहरे पानी में पहुंच गए और डूबने लगे. बच्चों को डूबता देख घाट पर मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बच्चों के डूबने की सूचना मिलते ही गांव के युवक चंद्रमाल यादव उर्फ चंदू खाना छोड़कर मौके पर पहुंचे और बिना देर किए सरयू नदी में छलांग लगा दी.

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डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया
चंदू यादव ने बताया कि नदी में उसे गुलाबी रंग का कपड़ा दिखाई दिया. वह तुरंत उस ओर पहुंचा और माया को पकड़कर बाहर निकाल लिया. इसके बाद उसने दोबारा नदी में छलांग लगाई और प्रिंस को बाहर लेकर आया. ग्रामीणों ने दोनों बच्चों के पेट से पानी निकालने की कोशिश की. माया की सांस चल रही थी, जबकि प्रिंस की हालत बेहद गंभीर थी. आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. माया को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.

वहीं तीसरी बच्ची शिवानी का काफी देर तक कोई पता नहीं चल सका. गांव के लोग और स्थानीय गोताखोर लगातार नदी में उसकी तलाश करते रहे. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद शिवानी को नदी से बाहर निकाला गया. उसे भी सीएचसी गोला ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.  एक ही परिवार के भाई-बहन की मौत से गांव में कोहराम मच गया. मां विनिता बदहवास हालत में बार-बार अपने बच्चों को याद कर बिलखती रही. गांव में हर तरफ चीख-पुकार और मातम का माहौल बना रहा. बताया जा रहा है कि घटना के समय बच्चों की मां रिश्तेदारी में गई हुई थीं. इसी दौरान बच्चे गांव की किशोरी माया के साथ नदी में स्नान करने पहुंच गए थे.

घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह और तहसीलदार सत्येंद्र कुमार मौर्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सरयू नदी के इस घाट पर पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से घाट पर चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है.

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