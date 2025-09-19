मासूमों के हक पर किसने डाला डाका? यूपी में 1.8 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला, जांच के घेरे में कई मदरसे
मासूमों के हक पर किसने डाला डाका? यूपी में 1.8 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला, जांच के घेरे में कई मदरसे

Kushinagar News: कुशीनगर में 1 करोड़ 89 लाख रुपये से अधिक का छात्रवृत्ति घोटाला सामने आने के बाद 14 स्कूल और मदरसा जांच के घेरे में हैं. 1.8 करोड़ रुपये का छात्रवृत्ति घोटाला उजागार हुआ है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 19, 2025, 04:17 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

प्रमोद कुमार/कुशीनगर: यूपी के कुशीनगर में मासूमों के हक में डाका डाल करोड़ों रुपये का गबन करने का मामला सामने आया है. जरूरतमंद बच्‍चों को म‍िलने वाली छात्रवृत्ति में घोटाला सामने आया है. फर्जीवाड़ा करने वाले 14 स्‍कूल और मदरसे जांच के घेरे में हैं. कई संस्‍थानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है.  

कुशीनगर में छात्रवृत्ति के नाम पर बड़ा घोटाला
कुशीनगर में 1 करोड़ 89 लाख रुपये से अधिक का छात्रवृत्ति घोटाला सामने आने के बाद 14 स्कूल और मदरसा जांच के घेरे में हैं. कुशीनगर अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड विभाग की ओर से किए गए जांच के बाद कुशीनगर में हड़कंप मच गया. शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले कई स्कूल और मदरसे इसमें शामिल हैं. जांच में यह भी साफ हो गया कि कई मदरसे सिर्फ कागजों पर ही चल रहे थे. इसमें छात्रों की संख्या फर्जी दिखाकर ये फर्जीवाड़ा किया गया. इन मदरसों में फैकल्टी और पढ़ाई का कोई अस्तित्व नहीं है.  भारत सरकार द्वारा भेजी गई छात्रवृत्ति की मोटी रकम हजम कर ली. 

14 स्‍कूल और मदरसे के खिलाफ जांच शुरू 
साल 2021-22 और 2022-23 की छात्रवृत्ति का रुपये जिन छात्रों के लिए भारत सरकार ने पैसा भेजा, वह बच्चों तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि सारा पैसा शिक्षा माफिया की जेब में चला गया. जांच के बाद इन 14 स्कूलों और मदरसों के खिलाफ कुशीनगर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी भरत लाल गोंड़ ने एफआईआर दर्ज करवा कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी हैं. 

इन स्‍कूलों में फर्जीवाड़ा करने का आरोप 
कुशीनगर मुख्यालय से सटे रविन्द्रनगर के पलिया गांव में स्थित मातेश्वरी लघु माध्यमिक विद्यालय कई सालों से बंद था. इस बंद विद्यालय द्वारा 16 लाख रुपये से अधिक छात्रवृत्ति की रकम का घोटाला करने का आरोप है. वहीं, जांच में पाया गया कि अधिकतर मदरसा कान्वेंट स्कूल जैसा था. मदरसा दिखाकर छात्रवृत्ति रकम हड़पने वाले ये मदरसा घोटाला से बचने के लिए अब यूपी बोर्ड से मान्यता होने की बात कह जांच को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. 

12वीं तक संचालित हो रहा स्‍कूल 
तमकुहीराज क्षेत्र में स्थित ग्रीन लेंड इंटरनेशनल स्कूल पर छात्रवृत्ति के 33 लाख रुपये डकार लेने का आरोप हैं. यह स्‍कूल देखने में कहीं से मदरसा लगता ही नहीं. 1 से लेकर 8 तक स्कूल चलाने का दावा कर रहा है. यह स्कूल यूपी बोर्ड की मान्यता होने का दावा कर रहा है. जबकि बोर्ड पर सीबीएसई बोर्ड लिखा हुआ और घोटाला मदरसा के नाम पर हुआ हैं. 9 से 12 तक के छात्रों के नाम छात्रवृत्ति घोटाला करने वाला ये स्कूल भले ही 1 से 8 तक यूपी बोर्ड मान्यता से चलने की बात कह रहा, लेकिन चोरी छुपे 12 तक संचालित हो रहा ये विद्यालय जांच के घेरे में है. 

यह भी पढ़ें : दीपक हत्याकांड: फूंकने से पहले पकड़ी गई पिकअप का वीडियो सामने आया, मवेशियों को रस्सी से खींचते दिखे गौ तस्कर

यह भी पढ़ें : Gorakhpur News: कैसे हुई NEET छात्र की मौत? 24 घंटे बाद भी आरोपी पकड़ से बाहर, दीपक हत्याकांड में आया नया मोड़

