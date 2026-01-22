गणतंत्र दिवस लेकर भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, बॉर्डर पार से आने जाने वालों की हो रही चेकिंग

Maharajganj News: णतंत्र दिवस के मौके पर देश मे आतंकी खतरों के मद्देनजर भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसिया चौकन्नी हो गई है. महराजगंज से सटे भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है.
महराजगंज/अमित त्रिपाठी: गणतंत्र दिवस के मौके पर देश मे आतंकी खतरों के मद्देनजर भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसिया चौकन्नी हो गई है. महराजगंज से सटे भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है. एसएसबी और पुलिस द्वारा सीमा पर जगह जगह जांच पड़ताल की जा रही है. गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षात्मक कार्यवाई के मद्देनजर आंतरिक सुरक्षा कड़ी करने के साथ सीमा पर अलर्ट जारी है.
सुनौली बॉर्डर पर कड़ी निगरानी
इस समय भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर डॉग स्क्वायड और सीसीटीवी से नेपाल से हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और नेपाल से आने वालों में से किसी भी संदिग्ध दिखने पर उसकी कड़ी तलाशी ली जा रही है. वहीं भारत नेपाल की खुली सीमा होने के कारण एसएसबी और पुलिस के जवान बॉर्डर पर पैट्रोलिंग भी कर रहे हैं. महिलाओं की तलाशी के लिए महिला जवानों की ड्यूटी लगाई गई है जो दिन रात यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बरत रही है.
क्या बोले पुलिस अधीक्षक?
पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत नेपाल की सीमा पूरी तरह से अलर्ट है. इसलिए इस सीमा पर विशेष रूप से जांच और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. साथ ही साथ सभी पगडंडियों पर भी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और ड्रोन के भी जरिए निगरानी की जा रही है. सीमावर्ती सराय, होटल और ढाबों की भी नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है. वहीं पुलिस और एसएसबी के जवान बॉर्डर पर कांबिंग कर सीमा से सटे लोगों को सचेत भी किया जा रहा है.
