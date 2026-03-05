Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3130671
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

यूपी के इस जिले को जाम से मिलेगी बड़ी राहत, सिक्सलेन एलिवेटेड फ्लाईओवर बनकर तैयार

Transport Nagar to Padleganj Flyover​: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वालों के लिए अच्छी खबर है. बता दें कि  ट्रांसपोर्टनगर से पैडलेगंज तक बन रहा सिक्सलेन फ्लाईओवर  जल्द ही चालू हो जाएगा, जिसके यहां पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से काफी राहत मिल जाएगी.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 05, 2026, 03:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Gorakhpur News: गोरखपुर शहरवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. ट्रांसपोर्टनगर से पैडलेगंज तक बन रहा सिक्सलेन फ्लाईओवर अगले करीब दस दिनों में चालू हो सकता है. इसके दोनों ओर एप्रोच मार्ग का निर्माण तेजी से किया जा रहा है. सेतु निगम अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही एप्रोच का काम पूरा होगा, उसके तुरंत बाद फ्लाईओवर पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी.

2600 मीटर लंबा एलिवेटेड सिक्सलेन फ्लाईओवर
पैडलेगंज से ट्रांसपोर्टनगर तक बन रहा यह करीब 2600 मीटर लंबा एलिवेटेड सिक्सलेन फ्लाईओवर शहर का सबसे लंबा फ्लाईओवर माना जा रहा है. इसका निर्माण लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है. फ्लाईओवर के ऊपर सड़क तैयार हो चुकी है और अब फिनिशिंग से जुड़े काम जैसे सफाई, रंग-रोगन और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं.

गर्डर और ढलाई का काम पूरा
फ्लाईओवर निर्माण में सबसे अहम चरण माने जाने वाले गर्डर चढ़ाने और कंक्रीट ढलाई का काम पूरी तरह समाप्त हो चुका है. जहां-जहां जॉइंट या गैप थे, उन्हें भी भर दिया गया है. अब ऊपर की सतह पूरी तरह समतल हो चुकी है और सड़क बनाने का काम भी पूरा हो चुका है. इससे साफ है कि परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है.

Add Zee News as a Preferred Source

एप्रोच रोड पर तेजी से काम
फ्लाईओवर के दोनों ओर बनने वाले एप्रोच मार्ग पर इन दिनों भारी मशीनों के जरिए तेजी से काम किया जा रहा है. होली से पहले भी निर्माण कार्य लगातार जारी रहा. अधिकारियों ने लक्ष्य रखा है कि अगले दस दिनों के भीतर एप्रोच रोड पूरी तरह तैयार कर ली जाए, ताकि फ्लाईओवर को जनता के लिए खोलने में कोई देरी न हो.

रेलिंग और फिनिशिंग का काम बाकी
पैडलेगंज की ओर एप्रोच मार्ग पर एक तरफ रेलिंग का काम अभी अधूरा है, लेकिन वहां सरिया बांधने का काम हो चुका है. इससे उम्मीद जताई जा रही है कि यह कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा. इसके साथ ही फ्लाईओवर पर स्ट्रीट लाइट लगाने, रंगाई-पुताई और सफाई जैसे अंतिम चरण के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं.

जाम से मिलेगी बड़ी राहत
यह फ्लाईओवर चालू होने के बाद शहर के इस व्यस्त मार्ग पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से काफी राहत मिलने की उम्मीद है. खासतौर पर पैडलेगंज और ट्रांसपोर्टनगर के बीच भारी वाहनों और स्थानीय ट्रैफिक का दबाव रहता है. फ्लाईओवर शुरू होने से यातायात सुगम होगा और लोगों का समय भी बचेगा.

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

balrampur news
बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से पिता-पुत्र की मौत
Gorakhpur News
यूपी के इस जिले को जाम से मिलेगी बड़ी राहत, सिक्सलेन एलिवेटेड फ्लाईओवर बनकर तैयार
Israel America Joint Attack On Iran
मिडिल ईस्ट में युद्ध से UP के कारोबारियों पर संकट, हो रहा करोड़ों का नुकसान
prayagraj news
टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल; संगम नगरी से बलिया तक क्रिकेट प्रेमियों की विशेष पूजा
Rae Bareli News
'सौतेली मां से विवाद बना मौत की वजह', रायबरेली में पिता ने ही बेटे की कर दी हत्या!
Agra News
इश्क में जल्लाद बनी प्रेमिका, साथियों संग मिलकर ‘चांद’ पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया
Lucknow news
'अब हड्डी के इलाज में नहीं होगी देरी' केजीएमयू में शुरू होगा बोन बैंक
Unnao News
उन्नाव में होली का माहौल बिगड़ा, झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस पर बरसे पत्थर
UP Politics
सपा का खेल बिगाड़ेगा BJP का ये फॉर्मूला! 2027 के लिए समझिए क्या है पूरी प्लानिंग?
Lucknow news
पीएचडी करने का सुनहरा मौका! लखनऊ विश्वविद्यालय ने तीसरी बार बढ़ाई आवेदन तिथि