यूपी के इस जिले को जाम से मिलेगी बड़ी राहत, सिक्सलेन एलिवेटेड फ्लाईओवर बनकर तैयार

Gorakhpur News: गोरखपुर शहरवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. ट्रांसपोर्टनगर से पैडलेगंज तक बन रहा सिक्सलेन फ्लाईओवर अगले करीब दस दिनों में चालू हो सकता है. इसके दोनों ओर एप्रोच मार्ग का निर्माण तेजी से किया जा रहा है. सेतु निगम अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही एप्रोच का काम पूरा होगा, उसके तुरंत बाद फ्लाईओवर पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी.

2600 मीटर लंबा एलिवेटेड सिक्सलेन फ्लाईओवर

पैडलेगंज से ट्रांसपोर्टनगर तक बन रहा यह करीब 2600 मीटर लंबा एलिवेटेड सिक्सलेन फ्लाईओवर शहर का सबसे लंबा फ्लाईओवर माना जा रहा है. इसका निर्माण लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है. फ्लाईओवर के ऊपर सड़क तैयार हो चुकी है और अब फिनिशिंग से जुड़े काम जैसे सफाई, रंग-रोगन और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं.

गर्डर और ढलाई का काम पूरा

फ्लाईओवर निर्माण में सबसे अहम चरण माने जाने वाले गर्डर चढ़ाने और कंक्रीट ढलाई का काम पूरी तरह समाप्त हो चुका है. जहां-जहां जॉइंट या गैप थे, उन्हें भी भर दिया गया है. अब ऊपर की सतह पूरी तरह समतल हो चुकी है और सड़क बनाने का काम भी पूरा हो चुका है. इससे साफ है कि परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है.

एप्रोच रोड पर तेजी से काम

फ्लाईओवर के दोनों ओर बनने वाले एप्रोच मार्ग पर इन दिनों भारी मशीनों के जरिए तेजी से काम किया जा रहा है. होली से पहले भी निर्माण कार्य लगातार जारी रहा. अधिकारियों ने लक्ष्य रखा है कि अगले दस दिनों के भीतर एप्रोच रोड पूरी तरह तैयार कर ली जाए, ताकि फ्लाईओवर को जनता के लिए खोलने में कोई देरी न हो.

रेलिंग और फिनिशिंग का काम बाकी

पैडलेगंज की ओर एप्रोच मार्ग पर एक तरफ रेलिंग का काम अभी अधूरा है, लेकिन वहां सरिया बांधने का काम हो चुका है. इससे उम्मीद जताई जा रही है कि यह कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा. इसके साथ ही फ्लाईओवर पर स्ट्रीट लाइट लगाने, रंगाई-पुताई और सफाई जैसे अंतिम चरण के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं.

जाम से मिलेगी बड़ी राहत

यह फ्लाईओवर चालू होने के बाद शहर के इस व्यस्त मार्ग पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से काफी राहत मिलने की उम्मीद है. खासतौर पर पैडलेगंज और ट्रांसपोर्टनगर के बीच भारी वाहनों और स्थानीय ट्रैफिक का दबाव रहता है. फ्लाईओवर शुरू होने से यातायात सुगम होगा और लोगों का समय भी बचेगा.