गोरखपुर भी नोएडा की तरह चमकेगा! 721 करोड़ के सीवरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी, 17 वार्डों की 2 लाख आबादी को सीधा फायदा

Gorakhpur Development News: नोएडा और लखनऊ जैसे महानगरों की तर्ज पर अब गोरखपुर को भी सड़कों पर गंदगी और जलभराव की समस्या से छुटकारा मिलने वाला है. गोरखपुर के 17 वार्डों के लिए  721.40 करोड़ की सीवरेज परियोजना को मंजूरी मिल गई है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 29, 2026, 08:07 PM IST
Gorakhpur : गोरखपुर शहर की दशकों पुरानी सीवरेज समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) के तहत नगर निगम गोरखपुर में सीवरेज योजना जोन-ए-3 से जुड़ी 721.40 करोड़ रुपये की विशाल परियोजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गुरुवार को मंजूरी मिल गई. इस स्वीकृत लागत में जीएसटी और सेंटेज की राशि भी शामिल है. 

शहर के 17 वार्डों में बिछेगी सीवर लाइन
यह परियोजना नगर निगम क्षेत्र के 17 वार्डों में आधुनिक सीवेज प्रबंधन व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है. योजना के लागू होने के बाद 43,604 घरों को सेप्टिक टैंक से मुक्ति मिलेगी और करीब 1.95 लाख आबादी को सीधे सीवरेज सुविधा का लाभ मिलेगा. इससे शहर की स्वच्छता, जनस्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है. 

प्रोजेक्ट की कुल लागत का हिसाब
परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 721.40 करोड़ रुपये है, जिसमें 27.28 करोड़ रुपये सेंटेज के रूप में शामिल हैं. लागत में भारत सरकार का अंश 231.35 करोड़ रुपये, राज्य सरकार का अंश 435.36 करोड़ रुपये और नगर निगम गोरखपुर का अंश 27.76 करोड़ रुपये तय किया गया है. सेंटेज की पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जिससे निकाय पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा. 

क्या है ये सीवरेज प्रोजेक्ट
परियोजना के तहत गोड़धोइया नाला के कैचमेंट एरिया में आने वाले 17 वार्डों में लगभग 342.19 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई जाएगी. इन घरों से निकलने वाला सीवेज सीवर नेटवर्क के माध्यम से गोड़धोइया नाला परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन 38 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचेगा. यहां वैज्ञानिक तरीके से शोधन के बाद जल को सुरक्षित रूप से आगे प्रवाहित किया जाएगा, जिससे रामगढ़झील और आसपास के जलस्रोतों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा. 

सौर ऊर्जा का होगा इस्तेमाल
योजना में दो सीवेज पम्पिंग स्टेशन (37.50 एमएलडी और 27 एमएलडी क्षमता) के साथ-साथ 1060 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का भी प्रावधान है, जिससे ऊर्जा लागत कम होगी और परियोजना अधिक टिकाऊ बनेगी. 

प्रोजेक्ट को लेकर विशेषज्ञ की राय
पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से नालों में सीधे गंदा पानी गिरने पर रोक लगेगी, जलजनित बीमारियों में कमी आएगी और शहरी जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा. शासनादेश जारी होते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी. योजना के अमल में आने के बाद गोरखपुर के कई इलाकों में वर्षों से चली आ रही जल और सीवर से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा.

