एसी बना आग का कारण, गोरखपुर में बड़ा हादसा टला, परिवार बाल-बाल बचा

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मिर्जापुर इलाके में एक चार मंजिला मकान के तीसरे फ्लोर पर भीषण आग लग गई. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह विंडो एसी में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. गनीमत रही कि घर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए.

एसी में शॉर्ट सर्किट बना वजह

राजघाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर मोहल्ले में सोमवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक चार मंजिला मकान के तीसरे फ्लोर से अचानक आग की लपटें उठने लगीं. बताया जा रहा है कि खिड़की पर लगे विंडो एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग तेजी से पूरे कमरे और फिर फ्लोर में फैल गई.

घर में मौजूद परिवार के लोग जान बचाकर नीचे की ओर भागे और सुरक्षित बाहर निकल आए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई. संकरी गली होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे राहत कार्य प्रभावित हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

मकान मालिक ने क्या बताया?

मकान मालिक ऋषभ कश्यप के मुताबिक, घर में कुल 12 सदस्य मौजूद थे. सुबह करीब 8 बजे एसी में अचानक आग लगी, जो देखते ही देखते पूरे कमरे में फैल गई. करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मकान के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंच चुका था. फिलहाल इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग से भारी नुकसान हुआ है. प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है.

और पढे़ं:

गोरखपुर में ₹1,055 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, सुशासन का नया अध्याय शुरू

गोरखपुर में ‘कूड़े के पहाड़’ से बना ईको पार्क, सीएम योगी देंगे 1054 करोड़ की 470 परियोजनाओं की सौगात

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!