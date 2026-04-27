Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3194745
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

एसी बना आग का कारण, गोरखपुर में बड़ा हादसा टला, परिवार बाल-बाल बचा

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मिर्जापुर मोहल्ले में स्थित एक चार मंजिला मकान के तीसरे फ्लोर पर अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 27, 2026, 01:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gorakhpur fire news
Gorakhpur fire news

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी:  उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मिर्जापुर इलाके में एक चार मंजिला मकान के तीसरे फ्लोर पर भीषण आग लग गई. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह विंडो एसी में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. गनीमत रही कि घर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए.

एसी में शॉर्ट सर्किट बना वजह
राजघाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर मोहल्ले में सोमवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक चार मंजिला मकान के तीसरे फ्लोर से अचानक आग की लपटें उठने लगीं. बताया जा रहा है कि खिड़की पर लगे विंडो एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग तेजी से पूरे कमरे और फिर फ्लोर में फैल गई.

घर में मौजूद परिवार के लोग जान बचाकर नीचे की ओर भागे और सुरक्षित बाहर निकल आए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई. संकरी गली होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे राहत कार्य प्रभावित हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

मकान मालिक ने क्या बताया?
मकान मालिक ऋषभ कश्यप के मुताबिक, घर में कुल 12 सदस्य मौजूद थे. सुबह करीब 8 बजे एसी में अचानक आग लगी, जो देखते ही देखते पूरे कमरे में फैल गई. करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मकान के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंच चुका था. फिलहाल इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग से भारी नुकसान हुआ है. प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है. 

और पढे़ं: 

गोरखपुर में ₹1,055 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, सुशासन का नया अध्याय शुरू

गोरखपुर में ‘कूड़े के पहाड़’ से बना ईको पार्क, सीएम योगी देंगे 1054 करोड़ की 470 परियोजनाओं की सौगात

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

balrampur news
बलरामपुर में कूड़े पर कोहराम! मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदला
jaunpur news
जौनपुर में भीषण सड़क हादसा: ट्रक-ऑटो भिड़ंत में 3 की मौत, 3 घायल, दो की हालत नाजुक
gorakhpur latest news
भीषण दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत, ट्रैक्टर- ट्रॉली में जा भिड़ी स्कॉर्पियो
Noida News
यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Lucknow news
यूपी में वक्फ संपत्तियों पर एक्शन: 'उम्मीद पोर्टल' पर 12,000 से अधिक पंजीकरण रद्द
Noida News
22वीं मंजिल से छलांग… नोएडा में कंपनी डायरेक्ट की मौत, खामोशी में छिपी रह गई वजह
Maharajganj News
महराजगंज के स्मार्ट क्लास अब प्राइवेट स्कूलों को देंगे कड़ी टक्कर
Hapur News
हापुड़ के पिलखुवा में आग का तांडव: दो दर्जन झुग्गियां जलकर राख, मची अफरा-तफरी
Ghazipur Section 163
गाजीपुर में धारा 163 लागू, कांग्रेस MP आमरण अनशन पर बैठे, प्रशासन के हाथ-पांव फूले
jaunpur news
राशन घोटाले में कोटेदार पर FIR,जांच में स्टॉक गायब और रिकॉर्ड में हेराफेरी का खुलासा