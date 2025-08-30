दीपक कहीं लापता हो रहा है... मां ने ही बेटे के साथ किया बड़ा कांड, राज खुलते ही हक्के-बक्के रह गए लोग!
दीपक कहीं लापता हो रहा है... मां ने ही बेटे के साथ किया बड़ा कांड, राज खुलते ही हक्के-बक्के रह गए लोग!

Shravasti News: श्रावस्ती जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर एक सौतेली मां ने सात साल के बेटे (दीपक) को मौत के घाट उतार दी. जब इसकी वजह सामने आई तो लोगों के पैरों तले जमीन हिल गई. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 30, 2025, 10:31 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Shravasti News/संतोष कुमार:  उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में सौतेली मां ने पहले मासूम को गर्म चिमटे से जलाया, उसके बाद बेरहमी से बेलन से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया.  इस क्रूर कृत्य से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. बताया जाता है कि मृतक मासूम का पिता दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है.

कहां की है ये घटना?
नवीन माडर्न थाना क्षेत्र के डिंगुरा जोत गांव की बताई जा रही है. जहां पर एक सौतेली मां ने महज इसलिए मासूम की जान ले ली क्योंकि उसने पैंट में पॉटी कर दी थी. जानकारी के मुताबिक, गुस्साई सौतेली मां ने पहले मासूम को गर्म चिमटे से जलाया, उसके बाद बेरहमी से बेलन से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया.  इसके बाद शव को खेत में फेक दी और गांव के सभी लोगों को गुमराह करने के लिए  से लापता होने की बात कहने लगी.  

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया
जब गांव वालों ने खोजबीन की तो मासूम का शव खेत में मिला. जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस व फोरेंसिक टीम ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.  जिसके बाद आरोपी महिला ने सारी सच्चाई बता दी. जिसके बाद ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी निर्दयता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. फिलहाल पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है.

एपसी का बयान
एसपी घनश्याम चौरसिया ने बताया कि आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है. आला कत्ल चिमटा और बेलन भी बरामद कर लिया गया है. फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

