Shravasti News: श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत, ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की जोरदार भिड़ंत

Shravasti Accident: श्रावस्ती में सोमवार को भीषण हादसा देखने को मिला. जहां पर ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
Shravasti Road Accident: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक भीषण सड़क हादसा हो गया. ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
कहां हुआ ये हादसा?
दरअसल, ये हादसा श्रावस्ती जिले के गिरन्ट थाना क्षेत्र में सोमवार हुआ. जहां पर ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की आमने-सामने टक्कर में बाइक सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.जबकि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.
खबर अपडेट की जा रही है....