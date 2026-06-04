शुभेंदु के PA हत्याकांड: CBI की दबिश के बीच बलिया में ज्ञानेंद्र सिंह 'मोनू' ने कोर्ट में किया सरेंडर

बलिया न्यूज/ मनोज चतुर्वेदी: पश्चिम बंगाल के चर्चित हत्याकांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की रडार पर चल रहे बलिया निवासी ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू ने आज बलिया न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. हालांकि, मोनू का यह आत्मसमर्पण बंगाल मामले में नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर दर्ज एक गैंगस्टर एक्ट के मामले में हुआ है. इस घटनाक्रम ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है.

गैंगस्टर एक्ट के मामले में सरेंडर

ज्ञानेंद्र सिंह मोनू के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि बलिया न्यायालय से बीते 25 मई को मोनू के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, जो गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले से संबंधित था. इसी कानूनी बाध्यता के चलते मोनू ने आज कोर्ट में अपनी हाजिरी लगाई. वकील ने स्पष्ट किया कि सीबीआई लगातार उनसे संपर्क साध रही थी और मोनू को जांच में शामिल होने के लिए कह रही थी, लेकिन वर्तमान सरेंडर स्थानीय मामले से जुड़ा है.

CBI की दबिश और जांच का दायरा

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पीए (PA) की हत्या के मामले में सीबीआई को ज्ञानेंद्र सिंह मोनू की सरगर्मी से तलाश थी. सीबीआई की टीम ने इस सिलसिले में कई बार बलिया स्थित मोनू के आवास पर दबिश दी थी. छानबीन के दौरान सीबीआई की टीम न केवल मोनू के बारे में पूछताछ करती रही, बल्कि साक्ष्य जुटाने के उद्देश्य से उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी अपने साथ ले गई थी. सीबीआई की इन सक्रिय गतिविधियों के कारण क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म था.

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मैं निर्दोष हुन : मोनू का पक्ष

न्यायालय में समर्पण के दौरान ज्ञानेंद्र सिंह मोनू ने स्पष्ट रूप से दावा किया कि पश्चिम बंगाल में हुई हत्या की घटना से उनका कोई लेना-देना नहीं है और वे पूरी तरह निर्दोष हैं. वहीं, मोनू की पत्नी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें सीबीआई की निष्पक्ष जांच पर पूरा भरोसा है. उन्होंने स्वीकार किया कि सीबीआई उनके घर बार-बार आई थी और उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी.

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