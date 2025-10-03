Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2945976
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Siddharthnagar News: दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आया पिकअप, 9 बच्चे झुलसे

Siddharthnagar News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बड़ा हादसा हो गया है. जिले के लोटन थाना क्षेत्र के ठूठरी बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक पिकअप हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया. जिससे 9 बच्चे झुलस गए. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 03, 2025, 12:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Siddharthnagar News
Siddharthnagar News

Siddharthnagar News/ सलमान आमिर: सिद्धार्थनगर के लोटन थाना क्षेत्र के ठूठरी बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया है. यहां एक पिकअप 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे 9 बच्चे झुलस गए और वे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. इस घटना के बाद आनन-फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोटन पहुंचाया गया.

घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश
हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने सभी को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां बच्चों का इलाज जारी है. फिलहाल, सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं. सूचना के बाद सदर विधायक और जिलाधिकारी मेडिकल कॉलेज में घायलों से मिलने पहुंचे. यहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली. फिर बेहतर इलाज के निर्देश दिए.

हादसे के लिए कौन जिम्मेदार?
मेडिकल कॉलेज पहुंचे जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने बताया कि मूर्ति विसर्जन के दौरान निर्धारित रुट से न जाकर दूसरे रास्ते से ये डीजे की पिकअप निकली थी, जिससे ये हादसा हो गया. उधर, ग्रामीणों ने हादसे के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि हाईटेंशन तार की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Sitapur News: ड्रम बजाते-बजाते मुंह के बल गिरा, फिर नहीं उठा युवक, RSS के शताब्दी पथ संचलन में बड़ा हादसा

TAGS

siddharthnagar newssiddharthnagar policeDurga Visarjan

Trending news

siddharthnagar news
मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आया पिकअप, 9 बच्चे
RSS Volunteer Heart Attack News
ड्रम बजाते-बजाते मुंह के बल गिरा,फिर नहीं उठा युवक,RSS के शताब्दी पथ संचलन में हादसा
 Meerut News
मेरठ में रातों-रात घर पर चिपकाए गए 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर,माहौल बिगाड़ने की साजिश
Jhansi News
सुनिए! मैं बाजार जा रही हूं… फिर दादी ने प्रेमी संग रचा बड़ा कांड
Meerut News
मेरठ में LIVE मर्डर..एक के बाद एक युवक पर बरसाई कई गोलियां,Video देख पुलिस भी हैरान!
UP Encounter:
आज़मगढ़ में 25 हजार का इनामी आदिल घायल, गाजियाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़े दो लुटरे
Lucknow news
हादसों का शुक्रवार! कहीं स्कूली वैन को कार ने मारी टक्कर तो कहीं मासूम को कुचल डाला
Ayodhya news
अयोध्या में BJP नेता को सरेआम मारी गोली,हालत गंभीर, हिरासत में गोली चलाने वाला आरोपी
Lucknow news
मुजाहिद्दीन आर्मी पर खुलासा,रजा के पास मिली डायरी, 7वें पन्ने में लिखा खतरे में कौम
Varanasi Rain Alert
काशी वालों सावधान!फिर लौटा मॉनसून...रेनकोट व छाता रखिए तैयार,भारी बारिश का अलर्ट
;