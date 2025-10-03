Siddharthnagar News: दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आया पिकअप, 9 बच्चे झुलसे

Siddharthnagar News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बड़ा हादसा हो गया है. जिले के लोटन थाना क्षेत्र के ठूठरी बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक पिकअप हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया. जिससे 9 बच्चे झुलस गए. पढ़िए पूरी डिटेल...
Siddharthnagar News/ सलमान आमिर: सिद्धार्थनगर के लोटन थाना क्षेत्र के ठूठरी बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया है. यहां एक पिकअप 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे 9 बच्चे झुलस गए और वे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. इस घटना के बाद आनन-फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोटन पहुंचाया गया.
घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश
हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने सभी को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां बच्चों का इलाज जारी है. फिलहाल, सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं. सूचना के बाद सदर विधायक और जिलाधिकारी मेडिकल कॉलेज में घायलों से मिलने पहुंचे. यहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली. फिर बेहतर इलाज के निर्देश दिए.
हादसे के लिए कौन जिम्मेदार?
मेडिकल कॉलेज पहुंचे जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने बताया कि मूर्ति विसर्जन के दौरान निर्धारित रुट से न जाकर दूसरे रास्ते से ये डीजे की पिकअप निकली थी, जिससे ये हादसा हो गया. उधर, ग्रामीणों ने हादसे के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि हाईटेंशन तार की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की.
