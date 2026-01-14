Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

सीएम योगी के मुरीद हुए रैपर बादशाह, मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर किया गुणगान, बताया- उनकी सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं...

Singer Badshah Meet CM Yogi: सिंगर और रैपर बादशाह ने सीएम योगी से गोरखपुर महोत्सव में मुलाकात की और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया. उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात पर आभार जताया.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 14, 2026, 08:03 PM IST
Gorakhpur: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं. गोरखपुर महोत्सव में धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई, जिसे लेकर बादशाह ने सोशल मीडिया पर भावुक और गहराई भरा पोस्ट साझा किया है.

बादशाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा
बादशाह ने सीएम योगी के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि उनसे मिलकर उन्हें “एक अजीब-सी शांति” महसूस हुई. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जो तेज है, वह शब्दों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता से आता है. बादशाह के मुताबिक मुख्यमंत्री बेहद शांत और सहज व्यक्तित्व के हैं, उनके अंदर जानवरों के लिए प्रेम, इंसानों के लिए करुणा है. उनके जीवन का एक ही उद्देश्य: देश की सेवा और लोगों के लिए समर्पण."

रैपर ने यह भी लिखा कि जो लोग योगी आदित्यनाथ को दूर से देखते हैं, वे उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते. करीब से देखने पर एहसास होता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं, बल्कि संवेदना है. 

गोरखपुर महोत्सव में जमाया रंग
मंगलवार को बादशाह गोरखपुर महोत्सव में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अपने सुपरहिट गानों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. हजारों की संख्या में मौजूद फैंस उनके परफॉर्मेंस को लेकर खासे उत्साहित नजर आए. 

बादशाह का म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम
बादशाह ने साल 2007 में ‘सोडा व्हिस्की’ रैप से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद बादशाह ने लगातार हिट गानों के जरिए म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बनाई और आज वह लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं. बादशाह का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है. 

बादशाह के आने वाले गाने 
काम की बात करें तो बादशाह हाल ही में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ के लिए चर्चित गाने ‘सात समंदर पार’ को रीक्रिएट कर चुके हैं. इसके अलावा शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म ‘ओ रोमियो’ में भी उनकी आवाज सुनाई देगी, जो 13 फरवरी को रिलीज होने वाली है. 

गोरखपुर की इस मुलाकात ने बादशाह के फैंस के बीच भी खास चर्चा बटोर ली है, जहां संगीत और संवेदना का अनोखा संगम देखने को मिला.

