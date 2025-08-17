Sitapur News: सीतापुर में दर्दनाक हादसा: टैंक में तीन लोगों की दम घुटने से मौत, गांव में मचा हडकंप

Sitapur News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां पर एक पुराने सेप्टिक टैंक की सफाई का काम चल रहा था. उसी उसको साफ करने के लिए 10 साल का विवेक गुप्ता नीचे उतारा. बताया जा रहा है कि जैसे ही वह नीचे उतरा उसका दम घुटने लगा. जिससे वह बेहोश हो गया. जिसको बचाने के लिए गांव के तीन युवक अंदर गए. उनका भी दम घुटने लगा और वो लोग भी बेहोश हो गए. जिसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

कहां का है मामला?

दरअसल ये मामला सकाराम थाना क्षेत्र के सकेता गांव की बताई जा रही है. जहां पर तीनों युवक ने बच्चों को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन विषैली गैस के कारण तीनों लोगों की दम घुटने के मौत हो गई. इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. वहीं परजनों को रो-रो कर बुरा हाल हो गया है.

सूचना मिलने पर DM अभिषेक आनंद समेत कई अधिकारी पहुंचे और स्थिती का जायजा लिया. इस दौरान मृतकों के परिवार को चार-चार लाख रुपये देने की आर्थिक सहायता मदद की.

