Sitapur News: सीतापुर में दर्दनाक हादसा: टैंक में तीन लोगों की दम घुटने से मौत, गांव में मचा हडकंप
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2885009
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Sitapur News: सीतापुर में दर्दनाक हादसा: टैंक में तीन लोगों की दम घुटने से मौत, गांव में मचा हडकंप

Sitapur News: सीतापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर पुराने सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए एक बच्चा भीतर गया. जिसका अंदर दम घुटने लगा. तब उसको बचाने गए तीन लोगों का दम घुटने से मौत हो गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 17, 2025, 03:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sitapur News
Sitapur News

Sitapur News:  उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां पर एक पुराने सेप्टिक टैंक की सफाई का काम चल रहा था. उसी उसको साफ करने के लिए 10 साल का विवेक गुप्ता नीचे उतारा. बताया जा रहा है कि जैसे ही वह नीचे उतरा उसका दम घुटने लगा. जिससे वह बेहोश हो गया. जिसको बचाने के लिए गांव के तीन युवक अंदर गए. उनका भी दम घुटने लगा और वो लोग भी बेहोश हो गए. जिसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. 

कहां का है मामला?
दरअसल ये मामला सकाराम थाना क्षेत्र के सकेता गांव की बताई जा रही है.  जहां पर तीनों युवक ने बच्चों को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन विषैली गैस के कारण तीनों लोगों की दम घुटने के मौत हो गई. इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. वहीं परजनों को रो-रो कर बुरा हाल हो गया है. 

सूचना मिलने पर DM अभिषेक आनंद समेत कई अधिकारी पहुंचे और स्थिती का जायजा लिया. इस दौरान मृतकों के परिवार को चार-चार लाख रुपये देने की आर्थिक सहायता मदद की.

और पढ़ें:  उफनती नदी...सड़कों पर नाव... हजारों बीघा फसल बर्बाद, यूपी के इस जिले में बेघर हुए सैकड़ों लोग

TAGS

Sitapur news

Trending news

Excellent service medal
माफियाओं की तोड़ी कमर,कुर्क की 800cr की संपत्ति, IPS कृष्णकुमार को उत्कृष्ट सेवा पदक
Agra News
आगरा में बेवफा पत्नी का 'खूनी खेल', पति को मारकर गई जेल, छूटते ही ससुर का किया मर्डर
kasganj news
उफनती नदी...सड़कों पर नाव... हजारों बीघा फसल बर्बाद, कासगंज में बेघर हुए सैकड़ों लोग
Longest railway platform in UP
यूपी के इस शहर की थी दुनिया में धाक,सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का था वर्ल्ड रिकॉर्ड
dhami cabinet
धामी कैबिनेट में 5 प्रस्तावों पर लगी मुहर,यूसीसी में शादी के रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ा
kaushambi news
कौशांबी में दिनदहाड़े लूटकांड, सर्राफा व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली, लूटे गहने
balrampur news
बलरामपुर के दो गांवों में तेंदुए का आतंक, महिला पर कर चुका हमला, दहशत में लोग
UP Encounter
नोएडा-मेरठ से प्रयागराज तक चलीं तड़ातड़ गोलियां, मुठभेड़ में कई शातिर बदमाश घायल
Azamgarh news
आजमगढ़ में मजदूर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, तालाब किनारे मिला शव
bijnor news
दौड़ते-दौड़ते तोड़ा दम, बिजनौर में 20 साल के युवक को जन्मदिन पर मिली 'मौत'
;