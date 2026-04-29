सोशल मीडिया रील का 'नशा' पड़ा भारी; महराजगंज में फर्जी दरोगा बनी यूट्यूबर पर मुकदमा दर्ज

महराजगंज न्यूज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महराजगंज में डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर 'फेमस' होने की होड़ युवाओं के सिर चढ़कर बोल रही है. लाइक्स और व्यूज की चाहत में लोग न केवल अपनी मर्यादा भूल रहे हैं, बल्कि कानून को भी चुनौती देने से पीछे नहीं हट रहे हैं. ताजा मामला उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले का है, जहां एक महिला यूट्यूबर को पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो बनाना महंगा पड़ गया. पुलिस ने इस मामले तुरंत कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, महराजगंज की रहने वाली अजीजा शेख एक सक्रिय सोशल मीडिया यूजर और यूट्यूबर हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शूट किया, जिसमें वह उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) की वर्दी पहने नजर आ रही थीं. वीडियो के बैकग्राउंड में एक भोजपुरी गीत बज रहा था और वह पुलिसिया रौब दिखाते हुए रील बना रही थीं. अजीजा शेख ने जैसे ही इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया, यह देखते ही देखते वायरल हो गया. वर्दी में रील बनाना जहां उनके प्रशंसकों को पसंद आ रहा था, वहीं कानून के रखवालों की नजरों में यह एक गंभीर अपराध था.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही जिला पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया. वीडियो की जांच की गई तो पाया गया कि अजीजा शेख पुलिस विभाग में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं हैं. बिना किसी आधिकारिक पद के पुलिस की वर्दी पहनना और उसका प्रदर्शन करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति भी पैदा हुई. पुलिस विभाग का मानना है कि इस प्रकार के कृत्यों से वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचती है और पुलिस की छवि धूमिल होती है. मुख्य आरक्षी अजय कुमार पाण्डेय की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया.

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विधिक धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

इस मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली महराजगंज में यूट्यूबर अजीजा शेख के विरुद्ध मु0अ0सं0 218/2026 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 204 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है. यह धारा किसी लोक सेवक की वर्दी या टोकन को धोखाधड़ी के उद्देश्य से धारण करने से संबंधित है.

रील के चक्कर में न तोड़ें कानून

महराजगंज पुलिस ने इस घटना के माध्यम से आम जनमानस और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को सख्त संदेश दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह कतई नहीं है कि कानून का उल्लंघन किया जाए. अजीजा शेख के खिलाफ हुई इस प्रभावी कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में भी वास्तविक दुनिया के कानून सख्ती से लागू होते हैं. चंद सेकेंड्स की रील के लिए उठाया गया गलत कदम किसी के भी करियर और भविष्य को संकट में डाल सकता है.

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