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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में रास्ते के विवाद में एक युवक ने अपने ही पिता पर कुदाल से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से पिता लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना मौके पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके भाई को हिरासत में ले लिया है.
अब विस्तार से, क्या है पूरा मामला
गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित जंगल हकीम नंबर-2 के मोहनापुर चौहान टोला में राजकुमार चौहान अपने परिवार के साथ रहते हैं. राजकुमार के पांच बेटे हैं, जिनमें तीन बेटों की शादी हो चुकी है. परिवार के बीच जमीन का बंटवारा होने के बाद आने जाने के लिए एक साझा रास्ता छोड़ा गया था.
रास्ते को लेकर पिता-पुत्र में बहस
बताया जा रहा है कि राजकुमार चौहान अपने बेटों की सुविधा के लिए तीन फीट चौड़ा रास्ता छोड़कर बाउंड्री बनवा रहे थे. इसी दौरान उनका बड़ा बेटा कर्मा मौके पर पहुंचा और एक फीट अतिरिक्त जमीन रास्ते के लिए छोड़ने की मांग करने लगा. रास्ते की चौड़ाई को लेकर पिता और बेटे के बीच बहस शुरू हो गई.
बेटे ने पिता पर कुदाल से किया हमला
परिवार और आसपास के लोगों ने दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विवाद लगातार बढ़ता गया. आरोप है कि गुस्से में आकर बेटे कर्मा ने पास में रखी कुदाल उठा ली और अपने ही पिता पर हमला कर दिया. हमले में राजकुमार चौहान घायल होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े.
हमले को लेकर मौके पर अफरा-तफरी मची
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर उन्हें बचाया.
हैरानी की बात यह है कि पिता पर हमले की पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.
पुलिस ने आरोपी बेटों को हिरासत में लिया
वीडियो में विवाद और हमले का घटनाक्रम साफ दिखाई दे रहा है. घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आरोपी बेटे कर्मा और उसके भाई भानू को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इसके बाद दोनों के खिलाफ शांतिभंग की आशंका में कार्रवाई की गई.
घटना को लेकर पुलिस ने बताया
मामले को लेकर स्थानीय पुलिस का कहना है कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. दोनों पक्षों को थाने लाया गया. मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है. अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है.
जिस पिता ने अपने बच्चों के लिए घर बनाया, रास्ता छोड़ा और जिंदगीभर उनका सहारा बना रहा, उसी पिता पर बेटे द्वारा हमला किए जाने की घटना ने इलाके के लोगों को झकझोर दिया है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते बीच-बचाव नहीं किया जाता तो घटना और भी गंभीर हो सकती थी. अब CCTV फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटी है.