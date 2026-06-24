रास्ते को लेकर पिता-पुत्र में बहस

बताया जा रहा है कि राजकुमार चौहान अपने बेटों की सुविधा के लिए तीन फीट चौड़ा रास्ता छोड़कर बाउंड्री बनवा रहे थे. इसी दौरान उनका बड़ा बेटा कर्मा मौके पर पहुंचा और एक फीट अतिरिक्त जमीन रास्ते के लिए छोड़ने की मांग करने लगा. रास्ते की चौड़ाई को लेकर पिता और बेटे के बीच बहस शुरू हो गई.