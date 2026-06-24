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बेटे ने पिता का खून बहाया! रास्ते के विवाद में कुदाल से हमला; घटना का CCTV वीडियो वायरल

Gorakhpur News: गोरखपुर में रास्ते और जमीन को लेकर शुरू हुआ पारिवारिक विवाद इस हद तक पहुंच गया कि बेटे ने अपने ही पिता को कुदाल से लहूलुहान कर दिया. रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है. तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 24, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:31 PM IST
बेटे ने पिता का खून बहाया! रास्ते के विवाद में कुदाल से हमला; घटना का CCTV वीडियो वायरल
Image Credit: Zee Media BureauSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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