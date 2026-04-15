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दो बोरी गेहूं के विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या, मां को भी किया घायल, हिरासत में कलयुगी बेटा

Ballia Crime News: उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बेटे ने 2 बोरी गेहूं के विवाद में अपने पिता की हत्या कर दी. इतना ही नहीं बीच-बचाव के लिए आई मां को भी घायल कर दिया.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 15, 2026, 01:38 PM IST
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दो बोरी गेहूं के लिए पिता का कत्ल
दो बोरी गेहूं के लिए पिता का कत्ल

मनोज चतुर्वेदी /बलिया: संतान जब छोटी होती है तो मां- बाप की अंगुली पकड़कर ही चलना सीखती है.लेकिन जरा सोचिये वही संतान बढ़ी होकर एक केवल दो बोरी गेहूं के लिए उसी पिता का कत्ल कर दे, जिसने अपनी संतान की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी जरूरतों की भी परवाह नहीं की. ऐसा ही मामला सामने आया है. जनपद बलिया से. यहां  रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के नथूपुर गांव से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली. इस घटना में बीच-बचाव करने आई मां भी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है. 

झाड़ियों में मिला बुजुर्ग का शव
बुधवार सुबह करीब सात बजे सांवरा-हजौली मार्ग के किनारे झाड़ियों में एक बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों की नजर जब शव पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और मृतक की पहचान नथूपुर निवासी 75 वर्षीय महेंद्र चौहान के रूप में की.

बहन को दो बोरी गेहूं दिये जाने से नाराज था बेटा
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि पिछले दो दिनों से परिवार में गेहूं को लेकर तनाव चल रहा था. जानकारी के अनुसार, महेंद्र चौहान ने अपनी बेटी को दो बोरी गेहूं दे दिए थे, जिससे उनका बेटा पप्पू चौहान नाराज हो गया. इसी बात को लेकर घर में लगातार कहासुनी हो रही थी. 

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बेटे ने डंडे से पीटकर पिता की हत्या की 
घटना के दिन विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर पप्पू चौहान ने अपने पिता पर डंडे से हमला कर दिया. इस हमले में महेंद्र चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. जब उनकी पत्नी शैलू देवी पति को बचाने पहुंचीं, तो आरोपी ने उन्हें भी बेरहमी से पीट दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं. 

सूचना पर पहुंची पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शुरू की कार्रवाई
पुलिस ने मृतक के दूसरे बेटे की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पप्पू चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला घरेलू विवाद का परिणाम प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है. 

यह घटना एक बार फिर पारिवारिक कलह के खतरनाक परिणामों को उजागर करती है, जहां मामूली विवाद ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.

ये भी पढ़ें: नींद में मां-बेटी पर तेजाबी हमला! युवती की मौत; 10 घंटे बाद पुलिस का सनसनीखेज खुलासा

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