Gorakhpur News: कलयुग का 'राधेश्याम' बना जल्लाद, जन्माष्टमी से पहले किया खौफनाक कांड, दहल उठा इलाका

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: समूचा देश जब भगवान श्रीकृष्ण की जन्माष्टमी पर्व को मनाने की तैयारी कर रहा था ऐसे समय में गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है… कलयुग के इस बेटे राधेश्याम ने अपने पिता भागवत की बेरहमी से हत्या कर दी. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जैसे पवित्र पर्व की तैयारी के समय हुई हत्या की इस वारदात के पीछे की वजह महज ज़मीन का एक टुकड़ा बताया जा रहा है.

जमीन के टुकड़े लिए ले ली पिता की जान

बहशी हो चुका बेटा पिता पुत्र के रिश्तों की मर्यादा भूल चुका था और उसने सोते समय अपने पिता की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी जान ले ली. बेटे के इस हैवानियत भरे कदम से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रजही इलाके में बीती देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब महज़ ज़मीन के एक टुकड़े और चंद पैसों को लेकर हुए विवाद ने रिश्तों का खून कर डाला.

नशे का आदी था आरोपी

आरोपी बेटा राधेश्याम नशे का आदी था और अक्सर प्रॉपर्टी को लेकर अपने पिता भागवत से विवाद करता रहता था. जन्माष्टमी की रात उसने सारी हदें पार कर दीं. सोते समय राधेश्याम ने धारदार हथियार से अपने पिता पर वार किया और उनकी गर्दन काट दी.

मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपी गिरफ्तार

सूचना मिलते ही CO कैन्ट और SO एम्स पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया और बुज़ुर्ग भागवत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जैसे धार्मिक पर्व पर हुई इस जघन्य हत्या ने पूरे गांव को दहला दिया है. गम और खौफ़ के माहौल में लोग यही कह रहे हैं कि जब इंसान रिश्तों की मर्यादा भूल जाए तो नाम में भले ही धार्मिकता हो, पर व्यवहार में दरिंदगी ही झलकती है.

