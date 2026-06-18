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शादी क्यों नहीं कराते मेरी... बेटा बना हैवान! सोते हुए पिता की एक के बाद कुल्हाड़ी से वार कर हत्या

Gorakhpur News: जिस पिता ने पालपोस कर बढ़ा किया, जवान बेटे ने उसी पिता की उस वक्त कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी, जब वो रात को चारपाई पर सो रहा था. हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद भागने के बजाय आरोपी बेटे ने खुद ही छत पर जाकर शोर मचाया और सबको बताया कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 18, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:41 PM IST
शादी क्यों नहीं कराते मेरी... बेटा बना हैवान! सोते हुए पिता की एक के बाद कुल्हाड़ी से वार कर हत्या
Image Credit: Zee Media Bureau

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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