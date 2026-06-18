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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर : गोरखपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि पिता चारपाई पर सो रहे थे, तभी बेटे ने उन पर हमला कर दिया. हत्या के बाद आरोपी छत पर चढ़ गया और खुद ही लोगों को घटना की जानकारी देने लगा. घटना से पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
घटना विस्तार से
गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल अयोध्या प्रसाद नौका टोला में मंगलवार की रात लगभग 2 बजे के करीब उस समय हड़कंप मच गया,जब एक युवक ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से काटकर कर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 50 वर्षीय ब्रह्मदेव कनौजिया के रूप में हुई है,जो देर रात हुई इस हत्याकांड के समय घर के बाहर चारपाई पर सोकर आराम कर रहे थे.
हत्या के बाद बेटे ने खुद ही शोर मचाकर सबको बताया
बताया जा रहा है कि देर रात 2 बजे के करीब आरोपी बेटा गोलू कुल्हाड़ी लेकर पिता के पास पहुंचा और उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया. अचानक हुए हमले में ब्रह्मदेव को संभलने तक का मौका नहीं मिला और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. सूत्रों की मानें तो हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटे ने खुद ही घर की छत पर खुद ही चढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैंने अपने पिता को मार डाला. देर रात में अचानक गूंजी उसकी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो खून से लथपथ ब्रह्मदेव का शव चारपाई पर पड़ा हुआ मिला. यह दृश्य देखकर पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई.
हत्या के पीछे शादी का विवाद!
ग्रामीणों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद गुलरिहा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. स्थानीय लोगों की मानें तो हत्यारोपी बेटा अक्सर अपनी शादी करवाने की बात को लेकर अपने पिता से विवाद किया करता था.
आरोपी की मां की पहले ही हो मौत चुकी थी
स्थानीय गांव की महिला कुसुमावती के मुताबिक आरोपी गोलू मानसिक रूप से अस्वस्थ था. करीब दो महीने पहले उसकी मां की भी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उसका व्यवहार और अधिक असामान्य हो गया था. मगर बीती रात उसने घर में कोई विवाद भी नहीं किया था. छत पर ही कुल्हाड़ी लेकर घात लगाकर बैठा हुआ था रात में लगभग 2 बजे के करीब गोलू छत से कुल्हाड़ी लेकर नीचे उतरा और घर के बाहर आराम से सो रहे अपने पिता की गर्दन पर तब तक हमला किया जब तक पिता की सांसे थम नही गई.
वहीं इस जघन्य हत्याकांड के दौरान पड़ोसियों को भनक तक नही लगी. क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण सब लोग अपने घरों में पंखे लगाकर आराम कर रहे थे. हालांकि हत्या के पीछे की वास्तविक वजह क्या है, इसका खुलासा पुलिस जांच और पूछताछ के बाद ही हो सकेगा.
घटना पर पुलिस की कार्रवाई
मामले को लेकर सीओ रवि कुमार ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.
फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हत्या के कारणों की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है. गोरखपुर में हुई इस वारदात ने एक बार फिर रिश्तों के टूटते विश्वास और मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों को सामने ला दिया है. आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं, जिन्होंने एक बेटे को अपने ही पिता का हत्यारा बना दिया? इस सवाल का जवाब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच जारी है.