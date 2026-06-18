हत्या के बाद बेटे ने खुद ही शोर मचाकर सबको बताया

बताया जा रहा है कि देर रात 2 बजे के करीब आरोपी बेटा गोलू कुल्हाड़ी लेकर पिता के पास पहुंचा और उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया. अचानक हुए हमले में ब्रह्मदेव को संभलने तक का मौका नहीं मिला और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. सूत्रों की मानें तो हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटे ने खुद ही घर की छत पर खुद ही चढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैंने अपने पिता को मार डाला. देर रात में अचानक गूंजी उसकी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो खून से लथपथ ब्रह्मदेव का शव चारपाई पर पड़ा हुआ मिला. यह दृश्य देखकर पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई.