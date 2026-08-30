बारिश में ‘सिंघम’ अंदाज में सड़क पर उतरे SP सिटी, ट्रैफिक जाम करने वाले वाहनों पर होगा एक्शन

भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया

गोरखपुर में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस की निगरानी लगातार जारी है. इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर निमिष पाटील ने शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मौके पर यातायात की स्थिति का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. एसपी सिटी ने यातायात बाधित करने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई करने और प्रमुख स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा. बारिश के बीच एसपी सिटी के सड़क पर उतरकर निरीक्षण करने से साफ है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस अब सिर्फ दफ्तर से निगरानी नहीं, बल्कि मौके पर पहुंचकर व्यवस्था को परख रही है.