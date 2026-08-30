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बारिश में ‘सिंघम’ अंदाज में सड़क पर उतरे SP सिटी, ट्रैफिक जाम करने वाले वाहनों पर होगा एक्शन

Gorakhpur News: गोरखपुर एसपी सिटी शहर के प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 30, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:51 PM IST
बारिश में ‘सिंघम’ अंदाज में सड़क पर उतरे SP सिटी, ट्रैफिक जाम करने वाले वाहनों पर होगा एक्शन
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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