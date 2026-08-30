बारिश में ‘सिंघम’ अंदाज में सड़क पर उतरे SP सिटी, ट्रैफिक जाम करने वाले वाहनों पर होगा एक्शन

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में बारिश के बीच शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक नगर निमिष पाटील एक बार फिर सड़क पर नजर आए. ‘सिंघम’ अंदाज में एसपी सिटी ने खुद शहर के प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया. बारिश के बीच सड़क पर उतरे एसपी सिटी ने मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी परखी.
यातायात बाधित करने वालों पर होगा एक्शन
उन्होंने पुलिसकर्मियों को यातायात को सुचारु और निर्बाध बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए. एसपी सिटी ने साफ निर्देश दिया कि सड़क पर यातायात बाधित करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए. प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही जाम की स्थिति पैदा न होने देने के निर्देश दिए गए. पुलिस अधीक्षक नगर के इस स्थलीय निरीक्षण का मकसद शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और बारिश के दौरान भी लोगों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराना है.
भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया
गोरखपुर में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस की निगरानी लगातार जारी है. इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर निमिष पाटील ने शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मौके पर यातायात की स्थिति का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. एसपी सिटी ने यातायात बाधित करने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई करने और प्रमुख स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा. बारिश के बीच एसपी सिटी के सड़क पर उतरकर निरीक्षण करने से साफ है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस अब सिर्फ दफ्तर से निगरानी नहीं, बल्कि मौके पर पहुंचकर व्यवस्था को परख रही है.
सड़क किनारे अचेत मिला बुजुर्ग, अस्पताल पहुंचते ही मौत
गोरखपुर के बड़हलगंज में सड़क किनारे अचेत अवस्था में पड़े मिले एक बुजुर्ग की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई. करीब 60 से 65 साल के इस बुजुर्ग को राहगीरों ने सड़क किनारे पड़ा देखा तो तत्काल सूचना दी गई. मौके पर पहुंची 112 एंबुलेंस बुजुर्ग को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद कोई भी बुजुर्ग को पहचान नहीं सका.
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