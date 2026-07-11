गोरखपुर में 'राम-राम जपना, चढ़ाया दान अपना' पोस्टर पर बवाल, पुलिस ने हटाए बैनर

मामले की जानकारी मिलते ही सीओ कोतवाली ओमकार दत्त तिवारी, अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार समेत नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए. पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने विवादित पोस्टर हटवा दिए. इसके बाद शहर के अन्य स्थानों पर लगे ऐसे पोस्टर और बैनर भी अभियान चलाकर हटाए गए..प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर और बैनर लगाना नियमों का उल्लंघन है. पुलिस ने पोस्टर लगाने वालों की पहचान शुरू कर दी है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है.