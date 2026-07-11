गोरखपुर में 'राम-राम जपना, चढ़ाया दान अपना' पोस्टर पर बवाल, पुलिस ने हटाए बैनर

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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर में शुक्रवार देर रात एक विवादित पोस्टर को लेकर सियासी घमासान देखने को मिला. समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के शास्त्री चौक पर ''राम-राम जपना, चढ़ाया दान अपना'' लिखा पोस्टर लगाया, जिसके बाद पुलिस और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटवा दिया. इस दौरान सपा नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. प्रशासन ने बिना अनुमति लगाए गए पोस्टरों को हटाने के साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है.
गोरखपुर के शास्त्री चौक पर शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी, सपा नेता अरविंद शुक्ला और उनके समर्थक पहुंचे. यहां उन्होंने ''राम-राम जपना, चढ़ाया दान अपना'' लिखे पोस्टर और बैनर लगाने शुरू किए. पोस्टर लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर हटाने का प्रयास किया. इसी दौरान सपा नेताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस और नोकझोंक शुरू हो गई.
मामले की जानकारी मिलते ही सीओ कोतवाली ओमकार दत्त तिवारी, अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार समेत नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए. पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने विवादित पोस्टर हटवा दिए. इसके बाद शहर के अन्य स्थानों पर लगे ऐसे पोस्टर और बैनर भी अभियान चलाकर हटाए गए..प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर और बैनर लगाना नियमों का उल्लंघन है. पुलिस ने पोस्टर लगाने वालों की पहचान शुरू कर दी है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है.
उधर, पोस्टर में लिखे संदेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. प्रशासन पूरे मामले को कानून-व्यवस्था से जोड़कर देख रहा है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक अभिव्यक्ति बता रहा है. अब पुलिस की जांच और संभावित कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं. फिलहाल विवादित पोस्टर हटाए जा चुके हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी है. बिना अनुमति पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
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