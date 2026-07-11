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गोरखपुर में 'राम-राम जपना, चढ़ाया दान अपना' पोस्टर पर बवाल, पुलिस ने हटाए बैनर

Gorakhpur News: गोरखपुर के शास्त्री चौक पर समाजवादी पार्टी नेताओं द्वारा लगाए गए 'राम-राम जपना, चढ़ाया दान अपना' पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस और नगर निगम की टीम ने पोस्टर हटवा दिए. बिना अनुमति पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 11, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:57 PM IST
गोरखपुर में 'राम-राम जपना, चढ़ाया दान अपना' पोस्टर पर बवाल, पुलिस ने हटाए बैनर
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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