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गोरखपुर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, पैसों का लालच देकर दिल्ली से मंगाते थे लड़कियां

Gorakhpur News: रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के तारामंडल के पास स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था. मीरजापुर, गोरखपुर और दिल्ली से लड़कियों को पैसों का लालच देकर बुलाया जाता था.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 11, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:24 PM IST
गोरखपुर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, पैसों का लालच देकर दिल्ली से मंगाते थे लड़कियां
Image Credit: Gorakhpur Police

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