लंबे समय से चल रहा था कारोबार

पुलिस को छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी मिले हैं. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस का मानना है कि स्पा सेंटर की आड़ में लंबे समय से यह अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था. सीओ कैंट अरुण कुमार एस ने बताया कि रामगढ़ताल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(2), 351(2) तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 9 के तहत कार्रवाई की गई है. गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया.