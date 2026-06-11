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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे कथित देह व्यापार के बड़े रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के तारामंडल स्थित बुद्ध नगर में संचालित एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने ग्राहक बनकर छापा मारा और मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के दौरान पांच युवतियों को भी वहां से मुक्त कराया गया है. पुलिस को आशंका है कि इस रैकेट का नेटवर्क कई जिलों तक फैला हो सकता है. स्पा सेंटर का संचालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. अब फरार हुए संचालक की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही.
स्पा सेंटर की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा
तारामंडल के बुद्ध नगर स्थित एक स्पा सेंटर में पिछले कई दिनों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को मिल रही थी. क्षेत्राधिकारी कैंट और आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने पहले गुप्त तरीके से सूचना की पुष्टि कराई. इसके बाद एक पुलिसकर्मी को ग्राहक बनाकर स्पा सेंटर के भीतर भेजा गया. जैसे ही अनैतिक गतिविधियों की पुष्टि हुई, पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी कर दी. छापेमारी के दौरान स्पा सेंटर में अफरा-तफरी मच गई.
पैसों का लालच देकर कराते थे गंदा काम
पुलिस ने मौके से विक्की वर्मा, मंदीप सिंह और रिंकी लता को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, पांच युवतियों को वहां से मुक्त कराया गया. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि युवतियों को अच्छी कमाई और रोजगार का झांसा देकर स्पा सेंटर में बुलाया गया था, जहां उनसे देह व्यापार कराया जा रहा था. मुक्त कराई गई युवतियां दिल्ली, मीरजापुर, गाजीपुर और गोरखपुर की रहने वाली बताई जा रही हैं. पुलिस ने सभी युवतियों को संरक्षण में लेकर उनके परिजनों से संपर्क शुरू कर दिया है. साथ ही उनके बयान दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
लंबे समय से चल रहा था कारोबार
पुलिस को छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी मिले हैं. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस का मानना है कि स्पा सेंटर की आड़ में लंबे समय से यह अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था. सीओ कैंट अरुण कुमार एस ने बताया कि रामगढ़ताल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(2), 351(2) तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 9 के तहत कार्रवाई की गई है. गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया.