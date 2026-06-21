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गोरखपुर में मंत्री की गाड़ी में लग्जरी कार ने मारी टक्कर, ग्रेटर नोएडा में विधायक की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल की मौत

Gorakhpur accident: राज्यमंत्री रविवार को अपने काफिले के साथ चौरी चौरा कस्बे से गुजर रहे थे, तभी तेज रफ्तार लग्जरी कार ने जोरदार टक्कर मार दी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 21, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:42 PM IST
गोरखपुर में मंत्री की गाड़ी में लग्जरी कार ने मारी टक्कर, ग्रेटर नोएडा में विधायक की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल की मौत
Image Credit: Road Accident

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