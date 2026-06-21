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नागेंद्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र में रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष और राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त बेचन राम की गाड़ी को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में कार सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि महिला के दोनों पैर टूट गए हैं. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया.
राज्यमंत्री बाल बाल बचे
जानकारी के मुताबिक, रविवार दोपहर राज्यमंत्री बेचन राम अपनी इनोवा कार से चौरी चौरा कस्बे से गुजर रहे थे. इसी दौरान सड़क किनारे स्थित एक चाय की दुकान पर उनका वाहन रुका. बताया जा रहा है कि बेचन राम वाहन से उतरकर दुकान की ओर बढ़ ही रहे थे कि पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर उनकी इनोवा से जा टकराई.
कार सवार दंपती घायल
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चालक द्वारा हैंडब्रेक लगाए जाने के बावजूद राज्यमंत्री की इनोवा करीब 200 मीटर तक घिसटती चली गई. हादसे के दौरान कार के एयरबैग खुल गए, जिससे कार सवार दंपती की जान तो बच गई, लेकिन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल दंपती की पहचान देवरिया जिले के कोल्हुआ निवासी बाल मुकुंद त्रिपाठी और उनकी पत्नी विमला त्रिपाठी के रूप में हुई है. दोनों अपनी कार से देवरिया से गोरखपुर की ओर जा रहे थे. दुर्घटना में विमला त्रिपाठी के दोनों पैर टूट गए, जबकि उनके पति को भी चोटें आई हैं.
क्षतिग्रस्त वाहन को हाईवे से हटवाया
हादसे की सूचना मिलते ही चौरी चौरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए आगे के इलाज की व्यवस्था की गई. पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटवाकर यातायात को सुचारु कराया. गनीमत रही कि इस हादसे में राज्यमंत्री बेचन राम पूरी तरह सुरक्षित रहे. हालांकि तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हुए इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है. चौरी चौरा में हुए इस हादसे ने एक बार फिर सड़क पर तेज रफ्तार के खतरे को उजागर कर दिया है. फिलहाल घायल दंपती का इलाज जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.
विधायक की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल की मौत
वहीं, ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के विधायक राजेश चौधरी के सुरक्षा वाहन (बोलेरो) को एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी. इस हादसे में सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि एक अन्य सिपाही घायल है. पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है.