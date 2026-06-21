क्षतिग्रस्त वाहन को हाईवे से हटवाया

हादसे की सूचना मिलते ही चौरी चौरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए आगे के इलाज की व्यवस्था की गई. पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटवाकर यातायात को सुचारु कराया. गनीमत रही कि इस हादसे में राज्यमंत्री बेचन राम पूरी तरह सुरक्षित रहे. हालांकि तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हुए इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है. चौरी चौरा में हुए इस हादसे ने एक बार फिर सड़क पर तेज रफ्तार के खतरे को उजागर कर दिया है. फिलहाल घायल दंपती का इलाज जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.