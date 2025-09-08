गोरखपुर में रफ्तार का कहर! पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, मौके पर युवक की मौत, दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले में देर रात रफ्तार का दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया. जहां पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा भिड़ी और फिर गड्ढे में पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए.
Gorakhpur News/नागेन्द्र त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में देर रात रफ्तार का खौफनाक मंजर सामने आया. जहां पर एक तेज़ रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 28 वर्षीय अभय यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी राजेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया.
कहां पर हुई ये घटना?
सहजनवा थाना क्षेत्र तिलौरा के आगे जोगिया चौराहे के पास की बताई जा रही है. स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक अभय की सांसें थम चुकी थीं. वहीं गंभीर हालत में घायल राजेश को पहले सीएचसी सहजनवा और बाद में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.
कहां का था मृतक?
वहीं ऐसा बताया जा रहा है की मृतक भीटी रावत निवासी अभय यादव शादीशुदा था और उसकी एक छोटी बेटी भी है. हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पत्नी और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है.
दूसरी ओर घायल राजेश यादव फरेंदा का रहने वाला है और बसिया में अपने रिश्तेदार के यहां रहता था.
सूचना मिलते ही सहजनवा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.यह हादसा एक बार फिर साबित करता है कि तेज रफ्तार जिंदगी छीन लेती है.
