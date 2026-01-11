Advertisement
गोरखपुर

100 में 10 नहीं, अब पूरा हक जनता का... ZEE Media के मंच से राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम का बड़ा बयान

Gorakhpur News: सीएम सिटी गोरखपुर में ZEE Media का विशेष कार्यक्रम ‘गोरखपुर की उड़ान’ आयोजित हुआ. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री एवं विधायक विजय लक्ष्मी गौतम ने प्रदेश के विकास, महिला सशक्तिकरण और आगामी चुनावों को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 11, 2026, 06:03 PM IST
State Minister Vijay Laxmi Gautam
State Minister Vijay Laxmi Gautam

Gorakhpur News: सीएम सिटी गोरखपुर में रविवार को ZEE Media के विशेष कार्यक्रम ‘गोरखपुर की उड़ान’ का आयोजन हुआ.  इस मंच से उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री एवं विधायक विजय लक्ष्मी गौतम ने प्रदेश के विकास, महिला सशक्तिकरण और आने वाले चुनावों को लेकर सरकार की उपलब्धियों को पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ रखा. 

राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बीते आठ वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया है.  उन्होंने कहा कि पहले गोरखपुर का नाम लेने में लोग हिचकिचाते थे, लेकिन आज गोरखपुर पूरी तरह बदल चुका है और एक आधुनिक महानगर के रूप में उभर रहा है.  

उन्होंने बताया कि पूर्वांचल अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पश्चिमी यूपी से जुड़ चुका है, चार लेन एक्सप्रेसवे और बेहतर सड़कों ने क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है.  इस दौरान उन्होंने पूर्व की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले केंद्र से भेजे गए 100 रुपये में से जनता तक केवल 5–10 रुपये ही पहुंचते थे, जबकि डबल इंजन सरकार में योजनाओं का पूरा लाभ बिना भेदभाव के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है.  जाति-पाति से ऊपर उठकर पूरे प्रदेश में समान विकास हो रहा है. 

महिला सशक्तिकरण और लखपति दीदी योजना
महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को आगे बढ़ाकर लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं.  आज महिलाएं गांव से लेकर शहर तक डॉक्टर, पत्रकार और इंजीनियर जैसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं.  उन्होंने ‘लखपति दीदी योजना’ का उल्लेख करते हुए बताया कि इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाओं को सालाना ₹1 लाख या उससे अधिक आय के लिए कौशल विकास, उद्यमिता और ₹5 लाख तक के ब्याज-मुक्त ऋण की सुविधा दी जा रही है, जिससे ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं. 

सलेमपुर के विकास कार्यों का जिक्र
देवरिया जिले के सलेमपुर क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मंत्री ने अपने कार्यकाल में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विकास कार्यों की जानकारी दी.  उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र  सिंगापुर की तरह चमकेगा. 

राम जी योजना (VB-G RAM G) का उल्लेख
कार्यक्रम में उन्होंने ‘विकसित भारत – जी राम जी (VB-G RAM G)’ योजना का भी जिक्र किया, जिसे मनरेगा के स्थान पर लाया गया है.  इस योजना के तहत अब प्रति परिवार 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार, जल संरक्षण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है.   अंत में पंचायत और विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि जनता को भाजपा पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जो सरकार जनता के हित में काम करती है, वही भाजपा है, और इसी कारण विपक्ष को जनता लगभग भूल चुकी है. 

Gorakhpur News

Gorakhpur News
