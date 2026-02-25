गोरखपुर में सौतेली मां का खौफनाक कांड, तीन साल के मासूम की गला काटकर हत्या, तंत्र-मंत्र के शक में वारदात

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. जहां पर एक सौतेली मां ने तीन साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घटना में तंत्र-मंत्र की आशंका भी जताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

कहां की है ये मामला?

दरअसल, ये मामला पिपराइच थाना क्षेत्र के इमलिया उर्फ विजहरा गांव का है, जहां 25 फरवरी की रात करीब 12 बजे एक महिला ने अपनी तीन साल की सौतेली बेटी की हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, पति घर के बाहर फोन पर बात कर रहा था, तभी पत्नी ने घर के अंदर वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद बच्ची का शव घर के अंदर पड़ा मिला. परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि शव के पास सिंदूर से टीका किया गया था. जिससे इस हत्याकांड में तंत्र-मंत्र की आशंका जताई जा रही है. हालांकि पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है.

कब हुई थी शादी?

एक महीने पहले जिस महिला ने मंदिर में सात फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की थी, उसी पर अब अपने पति की ढाई साल की मासूम बच्ची की हत्या का आरोप लगा है. मिली जानकारी के अनुसार, त्रिवेणी मौर्या की शादी 25 जनवरी 2026 को गोरखपुर के बुढ़िया माई मंदिर में पूजा देवी नाम की महिला से हुई थी. दोनों ने पूरे रीति-रिवाज से सात फेरे लिए थे.

सूचना मिलते ही इलाके में मची सनसनी

लेकिन शादी के महज एक महीने के भीतर ही परिवार में ऐसा खौफनाक घटनाक्रम सामने आया, जिसने सभी को सन्न कर दिया. आरोप है कि पूजा देवी ने ढाई साल की सौतेली बेटी लाड्डो उर्फ आदिति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि घटना के समय पति को इस वारदात की भनक तक नहीं लगी. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और घटना के पीछे की असली वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है.

आरोपी महिला को हिरासत में

सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी और पिपराइच थाना प्रभारी मय फोर्स मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी महिला को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ जारी है. फिलहाल पुलिस इस जघन्य हत्याकांड की हर एंगल से जांच में जुटी है. वहीं इस घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है.