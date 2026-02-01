दम है तो गोली मारकर दिखाओ... गोरखपुर में श्रीराम कथा में कथावाचक राजन महराज की टीम को मिली धमकी

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में रामकथा के पावन मंच पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब कथावाचक राजन जी महाराज की टीम को जान से मारने की धमकी दी गई. धमकी इतनी गंभीर थी कि कथावाचक ने बीच मंच से ही कथा छोड़कर जाने का मन बना लिया. हालांकि जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं द्वारा काफी अनुनय विनय करने के बाद उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया तब जाकर कथा आगे बढ़ सकी.

यह है पूरा मामला

दरअसल, 27 जनवरी से चम्पा देवी पार्क में चल रही 9 दिवसीय श्रीराम कथा के तीसरे दिन यानी 29 जनवरी को कथा चल रही थी. तभी बीच में मंच पर चढ़ने की बात को लेकर आयोजकों के एक पक्ष और कथावाचक की टीम के सदस्यों के बीच विवाद बढ़ गया. बात अभद्रता और धमकी देने तक पहुंच गई. इसी दौरान किसी ने राजन जी महाराज की टीम को गोली मारने की धमकी दे दी.

धमकी सुनकर आहत हुए राजन जी महाराज

आमतौर पर शांत स्वभाव से भक्तों के बीच श्रीराम कथा का रसपान कराने वाले कथावाचक राजन जी महाराज धमकी देने की बात को सुनकर बहुत ज्यादा आहत हुए और फिर उन्होंने अपने शैली में ही भरे मंच से धमकी देने वाले पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हमारे घर गोरखपुर में ऐसा होगा, ये कभी सोचा नहीं था. 16 साल की यात्रा में पहली बार ऐसा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

राजन जी महाराज ने क्या कहा?

उन्होंने कहा कि अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है और उसमें दम है तो गोली मार के दिखाए. राजन जी महाराज ने अगले दिन कथा के दौरान इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र मंच से किया. उन्होंने साफ कहा कि वे प्रेम और श्रद्धा के साथ कथा सुनाने आते हैं. सौदेबाजी या अव्यवस्था को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि उनसे मिलवाने के नाम पर कुछ लोग 1100 रुपये ले रहे हैं. ऐसे पैसे लेने वालों से आप लोग सावधान रहें क्योंकि वे कहीं भी किसी भी कीमत पर मिलने का शुल्क नहीं लेते. इस श्रीराम कथा का आयोजन श्रीराम कथा आयोजन समिति द्वारा किया जा रहा है. इसमें विधायक प्रदीप शुक्ल सहित कई प्रमुख आयोजक शामिल हैं.

शुरू से ही आयोजकों के बीच तालमेल की कमी रही

स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरू से आयोजकों के बीच तालमेल की कमी रही, जिसका नतीजा इस दुर्भाग्यपूर्ण विवाद के रूप में सामने आया. श्रद्धा शांति और संस्कार का प्रतीक मानी जाने वाली रामकथा के मंच पर इस तरह का विवाद ना सिर्फ आयोजकों, बल्कि पूरे गोरखपुर के लिए चिंता का विषय है. अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन और आयोजक मिलकर आगे ऐसी घटना दोबारा होने से रोक पाएंगे?.

यह भी पढ़ें : Gorakhpur Rain Alert: पूर्वी यूपी में फिर बरसेंगे बदरा, वाराणसी समेत इन जिलों में होगी तूफानी बारिश; अगले 3 दिन मौसम में आएगा 'भूचाल'!

यह भी पढ़ें : सीएम सिटी होगा जाम मुक्त! रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर बढ़ाएंगे शहर की रफ्तार