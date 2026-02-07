Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

घर से निकला, फिर वापस नहीं लौटा... गोरखपुर में छात्र की बेरहमी से हत्या,  खेत में मिला लहूलुहान शव

Gorakhpur News:  गोरखपुर जिले  में शनिवार सुबह एक 18 वर्षीय छात्र का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान नौसढ़ निवासी अभिषेक सिंह के रूप में हुई है, जो हाईस्कूल का छात्र था.

 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 07, 2026, 04:59 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 18 वर्षीय छात्र की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया.  ऐसा बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. शनिवार सुबह जब ग्रामीणों ने खेत में शव देखा तो पुलिस को सूचना दी गई. वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

कहां की है ये  घटना?
गीडा थाना क्षेत्र के पेवनपुर गांव के सिवान में शनिवार सुबह युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान नौसढ़ निवासी अभिषेक सिंह के रूप में हुई है, जो हाईस्कूल का छात्र बताया जा रहा है. परिजनों के मुताबिक अभिषेक शुक्रवार शाम घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. शनिवार सुबह जब ग्रामीणों ने खेत में शव देखा तो पुलिस को सूचना दी गई. 

हत्या का जताई जा रही आशंका
मौके पर पहुंची पुलिस, फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम ने जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में युवक पर धारदार हथियार से कई वार किए जाने की बात सामने आई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक के शरीर पर कई जगह चाकू से वार किए गए हैं. गले और पेट पर किए गए हमले जानलेवा थे. घटनास्थल पर युवक के द्वारा किए गए संघर्ष के निशान भी मिले हैं जिससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले युवक और हमलावरों के बीच हाथापाई हुई होगी.

इलाके में दहशत का माहौल
घटनास्थल से कुछ अहम सुराग भी मिले हैं. जिन्हें पुलिस जांच में शामिल कर रही है. फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन शव की पहचान होने के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंचने के लिए तेजी से जांच में जुट गई है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर छात्र की हत्या के पीछे क्या वजह थी और इस वारदात को किसने अंजाम दिया. 

घर से निकला, फिर वापस नहीं लौटा... गोरखपुर में छात्र की बेरहमी से हत्या
