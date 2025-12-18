Advertisement
7 जिलों में वांटेड 25 हजार का इनामिया पशु तस्कर गिरफ्तार,छात्र दीपक हत्याकांड में था शामिल

Gorakhpur News: यूपी के 7 जिलों की पुलिस और एसटीएफ को चकमा दे रहा 25 हजार का इनामी बदमाश आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. गोरखपुर के नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या में वांछित यह शातिर अपराधी गिरफ्तार किया गया है.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 18, 2025, 12:48 PM IST
गोरखपुर न्यूज/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी:  यूपी के 7 जिलों की पुलिस और एसटीएफ को चकमा दे रहा 25 हजार का इनामी बदमाश झीनक निषाद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. गोरखपुर के पिपराइच में नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या में वांछित यह शातिर अपराधी चिलुआताल पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है.

क्या हैं पूरा मामला ? 
दरअसल,दीपक गुप्ता की हत्या में वांछित यह शातिर अपराधी चिलुआताल पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ पकड़ा गया. उसके पास से प्लास्टिक के डिब्बे में रखी 105 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. जांच में सामने आया है कि जब गोरखपुर मंडल में पशु तस्करों पर योगी की पुलिस ने जब शिकंजा कसा तो झीनक निषाद पशुओं की तस्करी को छोड़कर मादक पदार्थ (हेरोइन) की तस्करी में उतर गया.

पशु तस्करी के मामलों में भी दाखिल 
यूपी के एसटीएफ पहले ही पशु तस्करी के मामलों में दाखिल चार्जशीट में उसका नाम उजागर कर चुकी थी. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से 105 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है. गोरखपुर जिले के जंगल धूषण थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव का निवासी झीनक निषाद लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था. यह वही नाम है जो बीते 15–16 सितंबर की रात पिपराइच थाना क्षेत्र में हुए छात्र दीपक हत्याकांड में सामने आया था.

जानिए कौन था दीपक गुप्ता ? 
छात्र दीपक गुप्ता नीट की तैयारी कर रहा था और उसकी हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था. झीनक निषाद पर पशु तस्करी, एनडीपीएस एक्ट और हत्या जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. वह पशु तस्करों के नेटवर्क में रास्ता दिखाने और पुलिस मूवमेंट की सूचना देने का काम करता था. चिलुआताल थाना क्षेत्र के मजनू चौकी अंतर्गत मोहरीपुर–सिंहोरवा रोड के अंडरपास के पास.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी
सूचना थी कि आरोपी ट्रांसपोर्ट नगर से बंधे के रास्ते भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर आने वाला है. पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया गया. तलाशी में उसके पास से प्लास्टिक के डिब्बे में रखी 105 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. जांच में सामने आया है कि जब गोरखपुर मंडल में पशु तस्करों पर शिकंजा कसा गया तो झीनक निषाद हेरोइन तस्करी में उतर गया. एसटीएफ पहले ही पशु तस्करी के मामलों में दाखिल चार्जशीट में उसका नाम उजागर कर चुकी थी. 

7 जिलों में वांटेड, छात्र हत्याकांड में शामिल
7 जिलों में वांटेड, छात्र हत्याकांड में शामिल और अब हेरोइन तस्करी का खुलासा झीनक निषाद की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है.अब देखना होगा कि पूछताछ में इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े और कौन-कौन से नाम सामने आते हैं.

यह भी पढ़ें : इंतजार खत्म! यूपी के इस जिले को मिलेगा नया ओवरब्रिज, नेपाल तक आसान होगा सफर
 

