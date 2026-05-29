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उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी सफलता: गोरखपुर से अंतरराष्ट्रीय चरस तस्कर गिरफ्तार

 Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अपने विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. एसटीएफ की टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय चरस तस्करी गिरोह के एक कुख्यात सदस्य को गोरखपुर से गिरफ्तार किया है

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 29, 2026, 12:57 PM IST
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उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी सफलता: गोरखपुर से अंतरराष्ट्रीय चरस तस्कर गिरफ्तार

 Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अपने विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. एसटीएफ की टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय चरस तस्करी गिरोह के एक कुख्यात सदस्य को गोरखपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लाखों में आंकी गई है. 

जानें क्या है मामला ? 
मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश एसटीएफ को लंबे समय से गोरखपुर के रास्ते नेपाल सीमा से सटे इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना मिल रही थी.  इसी कड़ी में खुफिया जानकारी के आधार पर एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी कर रामचन्दर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया.  आरोपी के पास से 4 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली अवैध चरस बरामद हुई है. 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत और नेटवर्क
पूछताछ में सामने आया है कि बरामद चरस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20 लाख रुपये है. शुरुआती जांच में पता चला है कि रामचन्दर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय गिरोह का सक्रिय सदस्य है. यह गिरोह पड़ोसी देश नेपाल से चरस की खेप मंगाकर उसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों और अन्य राज्यों में सप्लाई करता है। गिरफ्तार आरोपी इस नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है.

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आगे की कानूनी कार्रवाई
एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गोरखपुर के संबंधित थाने में एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह चरस कहां से लाई गई थी और इसे आगे किसे सप्लाई किया जाना था. एसटीएफ इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है. जल्द ही इस रैकेट के मुख्य सरगना और अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस का कड़ा रुख
उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ का मादक पदार्थों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी है. राज्य सरकार की 'नशा मुक्त प्रदेश' नीति के तहत इस तरह की बड़ी बरामदगी और गिरफ्तारियां गिरोह के सदस्यों में हड़कंप मचा रही हैं. पुलिस ने साफ कर दिया है कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

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