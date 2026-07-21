महराजगंज पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, 'गोबिस्ट यात्रा' के जरिए गाय को 'राष्ट्र माता' बनाने की मांग

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महराजगंज न्यूज: ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज अपनी 'गोबिस्ट यात्रा' के तहत उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में पहुंचे. इस दौरान विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में उनके अनुयायियों ने उनका भव्य स्वागत किया. अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने गाय को केवल एक पशु मानने के बजाय उसे राष्ट्र माता का दर्जा देने की पुरजोर मांग उठाई.
गौ रक्षा के लिए मतदान की अपील
जी मीडिया के साथ हुई एक खास बातचीत में स्वामी जी ने बताया कि उनकी यह यात्रा पूरी तरह से गौ माता के प्राणों और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए है. उन्होंने कहा कि वे उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं और मतदाताओं से केवल गौ रक्षा के मुद्दे पर ही वोट करने की अपील कर रहे हैं. इस यात्रा को लेकर उन्होंने खुशी जताई कि आम जनता और खासकर युवा पीढ़ी के बीच गौ भक्ति का एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है और उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है.
अयोध्या राम मंदिर और जांच पर बयान
अयोध्या राम मंदिर से जुड़े एक सवाल पर स्वामी जी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वहां हुई घटना से जुड़ी बातें जनता के सामने आ चुकी हैं. इस मामले को लेकर जो एसआईटी (SIT) बनाई गई थी, उसे लेकर विभिन्न चर्चाएं हुईं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और नई एसआईटी के गठन की बात कही है. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नई जांच टीम में कौन शामिल होता है और जांच में क्या सामने आता है.
2027 के यूपी चुनाव पर असर
उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में गौ रक्षा देश का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा बनेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब देश की सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच खुद को सबसे बड़ा गौ भक्त साबित करने के लिए आगे आएंगी. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज और सरकार का ध्यान पूरी तरह से गौ सेवा और उसकी रक्षा की ओर आकर्षित करना है.
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