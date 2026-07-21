महराजगंज पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, 'गोबिस्ट यात्रा' के जरिए गाय को 'राष्ट्र माता' बनाने की मांग

गौ रक्षा के लिए मतदान की अपील

जी मीडिया के साथ हुई एक खास बातचीत में स्वामी जी ने बताया कि उनकी यह यात्रा पूरी तरह से गौ माता के प्राणों और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए है. उन्होंने कहा कि वे उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं और मतदाताओं से केवल गौ रक्षा के मुद्दे पर ही वोट करने की अपील कर रहे हैं. इस यात्रा को लेकर उन्होंने खुशी जताई कि आम जनता और खासकर युवा पीढ़ी के बीच गौ भक्ति का एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है और उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है.