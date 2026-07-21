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महराजगंज पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, 'गोबिस्ट यात्रा' के जरिए गाय को 'राष्ट्र माता' बनाने की मांग

Maharajganj News: ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज अपनी 'गोबिस्ट यात्रा' के तहत उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में पहुंचे. इस दौरान विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में उनके अनुयायियों ने उनका भव्य स्वागत किया.

Written ByAmit TripathiEdited By:Jyoti Kumari
Published: Jul 21, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:29 PM IST
महराजगंज पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, 'गोबिस्ट यात्रा' के जरिए गाय को 'राष्ट्र माता' बनाने की मांग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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