/गौहत्या पर बैन...राम मंदिर चढ़ावा चोरी से यूपी चुनाव तक पर बड़ा बयान, जानिए महराजगंज में क्या-क्या बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?

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Maharajganj Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand/ अमित त्रिपाठी: स्वामी अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती महाराज एक बार फिर चर्चाओं में हैं. उन्होंने इन दिनों गविष्टि यात्रा शुरू की है. यह यात्रा गाय को 'राष्ट्र माता' का दर्जा दिलाने और गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए निकाली गई है. अपने गोबिस्ट यात्रा के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरनंद महराजगंज जनपद के कई विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे, जहां उनके अनुयायियों ने उनका स्वागत किया.
गाय को 'राष्ट्र माता' का दर्जा दिलाने के लिए यात्रा
अपनी इस यात्रा के दौरान अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती महाराज ने गाय को पशु ना कहकर राष्ट्र माता का दर्जा देने की बात कही. ज़ी मीडिया से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह 'गविष्टि यात्रा' है, जिसमें गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां पर मतदाताओं को गौ रक्षा के लिए ही वोट देने की अपील की है. उन्होंने यह भी बताया कि इस यात्रा के दौरान लोगों का व्यापक रूप से जन समर्थन मिल रहा है और नई पीढ़ी के अंदर भी गौ भक्ति देखने को मिल रही है.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर कही बड़ी बात
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती महाराज ने कहा कि अयोध्या में प्लान के तहत चोरी हुई है और चोरी की बात पब्लिक में चली गई है. यह चूक हुई है और SIT सिर्फ लीपापोती करने के लिए बनाई गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और नई SIT के बारे में कहां है. अब देखने वाली बात है कि इसमें कौन आता है और क्या जांच करता है?
यूपी चुनाव को लेकर बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरनंद
जब स्वामी अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती महाराज से 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि गाय के रक्षा का मुद्दा ही देश का सबसे बड़ा मुद्दा होगा. वह दिन भी आएगा जब सारी पार्टियां अपने आप को गौ भक्त साबित करने के लिए जनता के बीच पहुंचेंगी.
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