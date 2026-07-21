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गौहत्या पर बैन...राम मंदिर चढ़ावा चोरी से यूपी चुनाव तक पर बड़ा बयान, जानिए महराजगंज में क्या-क्या बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?

Maharajganj Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की गविष्टि यात्रा महराजगंज के कई विधानसभा क्षेत्रों में पहुंची. जहां उनके अनुयायियों ने जोरदार स्वागत किया. इस मौके पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ज़ी मीडिया संग खास बातचीत में अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर यूपी चुनाव 2027 तक पर प्रतिक्रिया दी है. जानिए क्या बोले?

Written ByPooja Singh
Published: Jul 21, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:15 AM IST
गौहत्या पर बैन...राम मंदिर चढ़ावा चोरी से यूपी चुनाव तक पर बड़ा बयान, जानिए महराजगंज में क्या-क्या बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?
Image Credit: Maharajganj NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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