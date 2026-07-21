/गौहत्या पर बैन...राम मंदिर चढ़ावा चोरी से यूपी चुनाव तक पर बड़ा बयान, जानिए महराजगंज में क्या-क्या बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?

गाय को 'राष्ट्र माता' का दर्जा दिलाने के लिए यात्रा

अपनी इस यात्रा के दौरान अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती महाराज ने गाय को पशु ना कहकर राष्ट्र माता का दर्जा देने की बात कही. ज़ी मीडिया से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह 'गविष्टि यात्रा' है, जिसमें गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां पर मतदाताओं को गौ रक्षा के लिए ही वोट देने की अपील की है. उन्होंने यह भी बताया कि इस यात्रा के दौरान लोगों का व्यापक रूप से जन समर्थन मिल रहा है और नई पीढ़ी के अंदर भी गौ भक्ति देखने को मिल रही है.