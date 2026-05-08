सिर्फ 1 रुपये भेजकर लगा रहे थे करोड़ों का चूना, 21 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच शुरू!

गोरखपुर न्यूज/नागेंद्र त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक बेहद शातिर साइबर ठगी का मामला प्रकाश में आया है जिसमें जालसाजों ने एक व्यवसायी की कंपनी को लगभग 24 करोड़ रुपये का चूना लगाया है. इस गैंग का काम करने का तरीका इतना हाईटेक था कि उसने पुलिस और कारोबारियों दोनों को हैरान कर दिया. दरअसल, ये जालसाज कंपनी के खाते में महज एक रुपया ट्रांसफर करते थे और उसके बाद मोबाइल व लैपटॉप की मदद से बैंकिंग ट्रांजेक्शन के फर्जी स्क्रीनशॉट तैयार कर लेते थे. इन स्क्रीनशॉट में एक रुपये की जगह लाखों रुपये का भुगतान दिखाया जाता था.

क्या है मामला ?

इस खेल की शुरुआत साल 2023 में हुई जब रेल विहार फेज-1 निवासी व्यवसायी विश्वजीत श्रीवास्तव की मुलाकात कुशीनगर के सोनू जायसवाल से हुई. सोनू ने खुद को एक बड़ा कारोबारी बताया और अपने रिश्तेदार शिवम जायसवाल को भी कंपनी से जोड़ा. इन लोगों ने दिल्ली में मार्केटिंग का बड़ा अनुभव होने का दावा करते हुए कई निवेशकों को कंपनी के साथ जोड़ा और धीरे-धीरे ठगी के जाल को विस्तार दिया.

कंपनी का वार्षिक फाइनेंशियल ऑडिट

ठगी की इस प्रक्रिया में जालसाज गूगल-पे या फोन-पे के जरिए मात्र एक रुपया भेजकर उसके स्क्रीनशॉट को एडिट करते थे. कंपनी के अकाउंटेंट को जब ये फर्जी स्क्रीनशॉट भेजे जाते, तो वह बिना बैंक स्टेटमेंट की गहराई से जांच किए रकम को जमा मान लेता था. यह सिलसिला करीब तीन महीने तक लगातार चलता रहा और इस दौरान जालसाजों ने फर्जी तरीके से करोड़ों रुपये का भुगतान दिखा दिया. जब कंपनी का वार्षिक फाइनेंशियल ऑडिट किया गया, तब जाकर इस बड़े घोटाले की परतें खुलीं और पता चला कि कंपनी के साथ 24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है.

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पीड़ित व्यवसायी ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने शुरुआत में उनकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उन्हें न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा. कोर्ट के कड़े आदेश के बाद अब गुलरिहा पुलिस ने कुशीनगर, गोरखपुर, बिहार और जमशेदपुर के रहने वाले कुल 21 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस गिरोह के तार अन्य राज्यों या बड़ी साइबर संस्थाओं से भी जुड़े हैं. फिलहाल पुलिस साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई में जुटी है.

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