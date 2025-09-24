सीतापुर में हेडमास्टर ने बीएसए पर बेल्ट से किया हमला, फोन तोड़ा और कागज फाड़े, वजह जानकर चौक जाएंगे आप!
सीतापुर में हेडमास्टर ने बीएसए पर बेल्ट से किया हमला, फोन तोड़ा और कागज फाड़े, वजह जानकर चौक जाएंगे आप!

Sitapur News: सीतापुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जहां पर हेडमास्टर ने बीएसए पर बेल्ट से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं. अब इस घटना की वजह सामने आ गई है. जिसे जानकर आप भी चौक जाएंगे.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:07 PM IST
Headmaster Attacked BSA/राजकुमार दीक्षित: उत्तर प्रदेश के सीतापुर के महमूदाबाद विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय नदवा के हेडमास्टर बृजेंद्र कुमार वर्मा ने बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अखिलेश प्रताप सिंह पर उनके ही दफ़्तर में बेल्ट से हमला कर दिया. ऐसा बताया जा रहा है कि बीएसए ने हेडमास्टर को लापरवाही के मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए अपने कार्यालय बुलाया था. बातचीत के दौरान विवाद बढ़ा और हेडमास्टर वर्मा अचानक भड़क गए.  इसके बाद वह  अपनी कमर से बेल्ट निकाले और बीएसए पर वार कर दिया. 

हेडमास्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बीएसए ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो आरोपी ने उनका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और गुस्से में सरकारी कागजात भी फाड़ दिए. बीच-बचाव करने पहुंचे क्लर्क प्रेम शंकर मौर्या को भी पीटा गया. हमले में बीएसए के सिर पर चोट आई है. बाद में उन्होंने जिला अस्पताल में मेडिकल कराया. घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी हेडमास्टर को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हेडमास्टर के समर्थन में ग्रामीण और छात्र
वहीं इस घटना के बाद गांव के लोग और छात्र-छात्राएं हेडमास्टर के पक्ष में उतर आए. ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में तैनात एक सहायक अध्यापिका लंबे समय से अनुपस्थित रहती हैं. हेडमास्टर ने इस मामले में उन्हें नोटिस जारी किया था, लेकिन बीएसए द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि उन्हें उपस्थित दिखाया जाए.

ग्रामीणों का कहना है कि हेडमास्टर के खिलाफ फर्जी शिकायतें कराई गईं, जिसके चलते वे स्पष्टीकरण देने बीएसए कार्यालय गए थे. इसी दौरान विवाद बढ़ा और मामला मारपीट तक पहुंच गया. नाराज ग्रामीणों ने सहायक अध्यापिका के खिलाफ नारेबाजी भी की. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

Sitapur news

