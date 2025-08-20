Gorakhpur News: गोरखपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी गई फ्लाइट

गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर जिले में एयरपोर्ट पर मंगलवार की शाम मुंबई जाने वाली फ्लाइट में बड़ा हादसा टल गया. रनवे पर उड़ान भरने वाला विमान अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गया. फ्लाइट में सवार सभी 170 यात्रियों की कुछ समय के लिए सांसें अटक गईं. घबराए यात्री इमरजेंसी में विमान से बाहर निकाले गए. जिसके बाद एयरपोर्ट पर हंगामा खड़ा हो गया. हालात बिगड़ने से पहले ही प्रशासन ने समझाकर यात्रियों को शांत कराया.

7 घंटे देरी से पहुंची मुंबई से आने वाली फ्लाइट

दरअसल मुंबई से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट पहले ही 7 घंटे देरी से गोरखपुर पहुंची थी. तय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे इसे मुंबई लौटना था. रनवे पर जैसे ही विमान ने स्पीड पकड़ी, अचानक तकनीकी खराबी सामने आ गई. सुरक्षा कारणों से विमान को तुरंत रोकना पड़ा. और विमान में आई तकनीकी खराबी की वजह से रात में फ्लाइट कैंसिल कर दी गई.

तकनीकी खराबी बनी वजह

फ्लाइट में उस समय कुल 170 यात्री सवार थे जिन्हें इमरजेंसी में विमान से बाहर कराया गया. जिसके बाद कुछ यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया.जिन्हें प्रशासन ने समझा बुझाकर शांत करवा दिया. एयरपोर्ट सूत्र के मुताबिक "मुंबई जाने वाली स्पाइसजेट फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई थी. सुरक्षा कारणों से उड़ान को क्लीयरेंस नहीं दिया गया और बाद में उसे कैंसिल करना पड़ा."

यात्रियों की बढ़ी परेशानी

यात्रियों की परेशानी बढ़ गई क्योंकि मुंबई में भारी बारिश और रनवे पर पानी भरने के कारण फ्लाइट पहले ही घंटों लेट थी. वहीं अब उड़ान कैंसिल होने से यात्रियों को गोरखपुर के होटलों में ठहराने की व्यवस्था करनी पड़ी. कुछ यात्रियों के टिकट कैंसिल कर रिफंड भी कर दिया गया. एयरलाइंस का कहना है कि विमान की मरम्मत के बाद ही अगली उड़ान भरी जा सकेगी.