18 यूनिट खून, 5 घंटे ऑपरेशन... फिर भी नहीं बचा 16 साल का सागर, मौत के बाद अस्पताल में फूटा परिजनों का गुस्सा

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना के भटनी थाना क्षेत्र के कस्बे की बताई जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 7 बजे गांव में किसी बात को लेकर हुए विवाद में सागर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया था. लहूलुहान हालत में परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) भटनी ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरहा के लिए रेफर कर दिया गया. मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने सागर की नाजुक हालत को देखते हुए उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर किया था. परिजनों का गंभीर आरोप है कि इसी दौरान एक निजी एंबुलेंस चालक ने उन्हें बहला-फुसलाकर शहर के जया अस्पताल में भर्ती करा दिया.