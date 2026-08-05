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18 यूनिट खून, 5 घंटे ऑपरेशन... फिर भी नहीं बचा 16 साल का सागर, मौत के बाद अस्पताल में फूटा परिजनों का गुस्सा

देवरिया में गंभीर रूप से घायल 16 वर्षीय किशोर सागर की इलाज के दौरान मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 05, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:56 PM IST
18 यूनिट खून, 5 घंटे ऑपरेशन... फिर भी नहीं बचा 16 साल का सागर, मौत के बाद अस्पताल में फूटा परिजनों का गुस्सा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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