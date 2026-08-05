18 यूनिट खून, 5 घंटे ऑपरेशन... फिर भी नहीं बचा 16 साल का सागर, मौत के बाद अस्पताल में फूटा परिजनों का गुस्सा

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देवरिया/त्रिपुरेश पति त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में हुए विवाद के दौरान चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल 16 वर्षीय किशोर सागर की इलाज के दौरान मौत हो गई. किशोर की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने एक निजी अस्पताल प्रशासन पर इलाज में घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. सूचना मिलते ही सदर कोतवाल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना के भटनी थाना क्षेत्र के कस्बे की बताई जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 7 बजे गांव में किसी बात को लेकर हुए विवाद में सागर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया था. लहूलुहान हालत में परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) भटनी ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरहा के लिए रेफर कर दिया गया. मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने सागर की नाजुक हालत को देखते हुए उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर किया था. परिजनों का गंभीर आरोप है कि इसी दौरान एक निजी एंबुलेंस चालक ने उन्हें बहला-फुसलाकर शहर के जया अस्पताल में भर्ती करा दिया.
रातभर में चढ़ाया गया 18 यूनिट रक्त, 5 घंटे चला ऑपरेशन
परिजनों ने बताया कि अस्पताल में चिकित्सकों के कहने पर उन्होंने रातभर में रिश्तेदारों और परिचितों की मदद से करीब 18 यूनिट रक्त की व्यवस्था की. डॉक्टरों ने लगभग चार से पांच घंटे तक ऑपरेशन किया, लेकिन तमाम प्रयासों और भारी रक्तदान के बावजूद किशोर को बचाया नहीं जा सका. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
अस्पताल में रोने-बिलखने लगे परिजन, पुलिस ने शांत कराया मामला
सागर की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सदर कोतवाली पुलिस और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने परिजनों को समझा-बुझाकर किसी तरह शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
क्या कहते हैं जिम्मेदार?
भाटपाररानी के क्षेत्राधिकारी (CO) मनोज कुमार ने बताया कि घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है. चाकूबाजी के मामले और इलाज में हुई लापरवाही के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजनों की तहरीर और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.