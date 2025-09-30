Advertisement
गोरखपुर में दशहरा के मेले में खूनी तांडव! भीड़ ने 14 साल के छात्र की पीट-पीटकर हत्या, तीन साथी गंभीर, वजह जानकर चौक जाएंगे आप!

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर मेला देखने जा रहे एक किशोर की बाइक की सामने सेरही बाइक से आमने सामने टक्कर हो गई, सिर्फ़ मामूली सी टक्कर पर उग्र भीड़ ने किशोर को पीट-पीटकर मार डाला

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सहजनवा कस्बे में दशहरा की रौनक सोमवार देर रात मातम में बदल गई. मेला देखने निकले चार किशोरों के साथ हुई मामूली सी बाइक टक्कर ने गांव को हिला कर रख दिया. इस हादसे में 11वीं का छात्र आकाश निषाद (14 वर्ष) की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी, जबकि उसके तीन साथी विशाल, निक्की और रंजीत गंभीर रूप से घायल हो गए.

बताया जा रहा है कि बनकटिया गांव के चारों किशोर बाइक से मेला देखने जा रहे थे. रास्ते में सामने से आ रही एक बाइक से उनकी टक्कर हो गई. टक्कर में एक शख्स को हल्की चोट लगी थी, लेकिन देखते ही देखते हाथों में लाठी-डंडे लिए कई लोग चारों किशोरों पर टूट पड़े. आंखों देखा हाल बताता है कि आकाश बार-बार रहम की भीख मांगता रहा, मगर उग्र भीड़ ने उसे बेरहमी से पीटा. साथी किशोरों ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी बुरी तरह पीट दिया गया.

घटना की सूचना पर पहुंची सहजनवा पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी सहजनवा पहुंचाया, जहां से तीन को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. डॉक्टरों ने वहां आकाश को मृत घोषित कर दिया. इस दर्दनाक वारदात से पूरे बनकटिया गांव में मातम और गुस्सा है. भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है. 

TAGS

Gorakhpur News

