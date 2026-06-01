दिल्ली में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा: भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, हाई अलर्ट जारी

महराजगंज न्यूज: हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने एक बड़े पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है. इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. इन संदिग्धों के ठिकानों से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में सतर्कता बढ़ा दी है.

नेपाल के रास्ते आतंकियों को मिल रही थी फंडिंग

जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि यह आतंकी नेटवर्क नेपाल को एक प्रमुख ट्रांजिट और लॉजिस्टिक रूट के रूप में इस्तेमाल कर रहा था. इस मॉड्यूल के माध्यम से आतंकियों को फंडिंग की जा रही थी. खुफिया एजेंसियों को मिले जानकारी के अनुसार, इस मामले से जुड़े कई अन्य संदिग्ध अभी भी फरार हैं. ऐसी आशंका है कि ये फरार आरोपी खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा का फायदा उठाकर नेपाल भाग सकते हैं या वहां से भारत में घुसपैठ कर सकते हैं.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

इस खुलासे के बाद भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. विशेष रूप से महराजगंज जनपद से गुजरने वाली 84 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी कई गुना बढ़ा दी गई है. सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह तैयार हो गई हैं. नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नागरिक की अब तलाशी ली जा रही है और उनके सामानों की बारीकी से जांच की जा रही है.

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संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर

सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है. मुख्य नाकों के साथ-साथ उन गुप्त पगडंडियों पर भी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जिनका उपयोग अवैध रूप से देश में घुसने के लिए किया जा सकता है. इसके अलावा, सीमा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर आने-जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. साथ ही, सीमा के नजदीक स्थित होटलों और सरायों में भी औचक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी देश-विरोधी तत्व इन स्थलों का लाभ उठाकर भारत में शरण न ले सके.

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